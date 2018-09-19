«Закрыть Америку?» Заслуженный учитель о запрете смартфонов в школе

Евгений Ямбург объяснил НСН, почему запретить использование школьниками смартфонов невозможно.

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что три четверти россиян (73%) поддержали идею запрета использования смартфонов и других гаджетов во время занятий в школах. В частности 83% опрошенных заявили, что телефоны мешают школьникам учиться, 73% поддержали запрет гаджетов, а 63% участника опроса уверены, что отказ от смартфонов позволит школьникам лучше учиться.

Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ , директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН заявил, что запрет смартфонов в школе не поможет повысить качество образования.

«Глупость несусветная. Эта ерунда длится с конца августа. На самом деле, безусловно, часто в школах складывается такая ситуация, когда наличие на уроке смартфона отвлекает детей. Это заметно. Учителям приходится с этим бороться. Поэтому первое, что приходит на ум — это запретить», — рассказал Ямбург.

Идею обязательных детских комнат в офисах эксперты называли нежизнеспособной 6 Сентября 2018 в 15:45 По его словам, примером запретительных мер в частности является Франция. Однако заслуженный учитель удивился, почему мы берем только запретительные меры, причем из страны, где одна из самых жестких систем образования. При этом не внедряем в России, например, свободу университетов, куда не может войти полиция. Такой закон тоже существует во Франции. Ямбург напомнил, что мир развивается и остановить это невозможно, но можно использовать.

«Можно открыть Америку, но нельзя ее закрыть. Сегодня в связи с тем, что изменились дети и так далее, грамотные учителя не запрещают, а используют эти гаджеты с тем, чтобы организовать работу, дискуссию учащихся. Вводят уже в контекст сегодняшней педагогики так называемые обратные уроки, когда по истории, например, дети получают документы (ищут их в интернете), различные точки зрения, вступают в дискуссии, а учитель выступает как модератор, следит за тем, чтобы это общение не переходило на личности, не напоминало телевизионные ток-шоу», — объяснил заслуженный учитель.

Заслуженный учитель: Одними методичками будущих преступников в школах не выявишь Евгений Ямбург рассказал, что новые технологии использования смартфонов и других гаджетов во время уроков призваны научить детей отличать мнения от фактов, а так же правильно пользоваться новыми технологиями. По его словам, пример не только в гуманитарных науках. Использование на уроках дронов и 3D-принтеров уже давно вошло в школьную повседневность и обучение естественным наукам. Ямбург напомнил, что дело совсем не в новых технологиях, а в профессионализме учителя.

«Во-первых, в руках грамотного современного учителя любой гаджет будет замечательным инструментом развития детей, а у безграмотного, у которого только мел и доска, отсутствие на уроке смартфонов не повысит качества образования. Понятно, что в интернете много всяких неприятных вещей, но их и в жизни очень много. Поэтому учитель должен здесь выступить в роли навигатора, а не воевать. Я уже 40 лет в школе. Мы проиграли джинсовую войну, мы боролись с длинными волосами, но это все очень поверхностно. Это не тот путь, на который нужно вставать», — заключил собеседник НСН.