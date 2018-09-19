В Волгограде пройдет просмотр детей в Академию танца Бориса Эйфмана

Санкт-Петербурге. В детской школе хореографического искусства Волгограда 21 сентября состоится просмотр детей, желающих учиться в Академии танца Бориса Эйфмана

По данным пресс-службы городской администрации, те ребята, которые пройдут отбор, смогут получить в Академии общее образование и хореографическую подготовку по инновационной системе. Обучение и проживание, официальная форма и костюмы для учеников предоставляются бесплатно.

"Академия танца — социальный проект. Не все могут позволить себе приехать в Санкт-Петербург на просмотр, поэтому мы устраиваем выездные отборы. Отмечаем детей, которые могли бы успешно пройти вступительные экзамены вместе со всеми приглашенными кандидатами со всей страны", — рассказал заведующий отделом по организации проведения конкурсов Академии Альберт Галичанин.

Отметим, комитет по культуре города Волгограда планирует заключить соглашение о сотрудничестве с Академией танца Бориса Эйфмана, в рамках которого будут отбираться одаренные дети для получения образования в данном учреждении. В настоящее время здесь уже учатся пять человек из Волгоградской области.

Добавим также, Академия танца Бориса Эйфмана — единственное хореографическое училище в России, где принимают детей с 7 лет. Юные танцоры участвуют в спектаклях театра балета Бориса Эйфмана, на сцене Мариинского, Михайловского и Александринского театров.