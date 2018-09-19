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В Новой Москве появится школа-гигант
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В Новой Москве появится школа-гигант 

Вечерняя Москва 18 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В Саларьево начинается строительство общеобразовательной школы на 1150 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета.
По задумке проектировщика в разноуровневом 3-4-этажном здании школы, в 46 классах будут учиться 1150 учеников. В помещениях, кроме обычных кабинетов по предметам, будут размещаться медицинский, спортивный и административно-хозяйственные блоки, зона свободного творчества и общего доступа со столовой.
— По поручению мэра Сергея Собянина комитет особое внимание уделяет качеству строительства социально значимых объектов. Регулярные проверки будут проводиться и на этой стройке, — отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Во дворе планируется благоустроить площадки, где будут проводиться уроки на свежем воздухе, соревнования, школьные праздники, конкурсы и спортивные состязания. На территории будут созданы все условия для безопасного движения маломобильных учащихся. Срок сдачи школы до июля 2020 года.
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