Выставка «Старт в профессию — 2018» пройдет в Петрозаводске

Будущих выпускников школ приглашают узнать о востребованных в Карелии профессиях.

С 20 по 21 сентября в Петрозаводске пройдет профориентационная выставка «Старт в профессию». Узнать о перспективных профессиях и учебных заведениях, где их можно получить, приглашаются будущие выпускники, родители и педагоги.

Школьников ждут презентации профессий, мастер-классы, встречи с преподавателями, профориентационное тестирование, консультации по организации временного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, культурная программа творческих коллективов профессиональных образовательных организаций Республики Карелия.

Масштабное мероприятие по демонстрации лучших практик профессионального образования организуют Управление труда и занятости и Министерство образования РК.

Выставка будет проходить 20 и 21 сентября во Дворце творчества детей и юношества по адресу: ул. Красная, 8. Время проведения: 20 сентября — с 12.00 до 17.00; 21 сентября — с 12.00 до 16.00.