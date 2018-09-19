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Выставка «Старт в профессию — 2018» пройдет в Петрозаводске
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Выставка «Старт в профессию — 2018» пройдет в Петрозаводске 

Карельские вести + ещё 1 18 часов назад
Фото: Карельские вести
Будущих выпускников школ приглашают узнать о востребованных в Карелии профессиях.
С 20 по 21 сентября в Петрозаводске пройдет профориентационная выставка «Старт в профессию». Узнать о перспективных профессиях и учебных заведениях, где их можно получить, приглашаются будущие выпускники, родители и педагоги.
Школьников ждут презентации профессий, мастер-классы, встречи с преподавателями, профориентационное тестирование, консультации по организации временного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, культурная программа творческих коллективов профессиональных образовательных организаций Республики Карелия.
Масштабное мероприятие по демонстрации лучших практик профессионального образования организуют Управление труда и занятости и Министерство образования РК.
Выставка будет проходить 20 и 21 сентября во Дворце творчества детей и юношества по адресу: ул. Красная, 8. Время проведения: 20 сентября — с 12.00 до 17.00; 21 сентября — с 12.00 до 16.00.
По материалам: ptzgovorit.ru
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