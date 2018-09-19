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Юноши получат повторную отсрочку от службы для учебы в магистратуре
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Юноши получат повторную отсрочку от службы для учебы в магистратуре 

Российская Газета + ещё 6 15 часов назад
Фото: Российская Газета
Конституция РФ гарантирует и обеспечивает право на образование: для юношей предусмотрено право однократно использовать отсрочку от призыва в армию по окончании школы для поступления в вуз на программу бакалавриата или специалитета. Авторы законопроекта считают, что для получения высшего образования возможна еще одна отсрочка от армии.
По сути, ребята, которым исполнилось 18 лет еще в школе, первую отсрочку получают автоматически для того, чтобы закончить школу, и потом используют уже вторую отсрочку для обучения в вузе. А те, кто пошел в школу чуть позже, первую отсрочку получают уже для поступления и обучения в вузе, а вторую — для перехода с бакалавриата в магистратуру.
— Складывается неравная ситуация, когда возможность непрерывного обучения на ступеньке высшего образования имеется не у всех выпускников школы, — отметила вице-спикер Ирина Яровая, один из авторов законопроекта.
"Законопроект устраняет правовую коллизию и дает молодым людям право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре, вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе, что в полной мере соответствует требованиям Конституции и позиции Конституционного суда в этой части", — добавила зампред Госдумы.
По словам Яровой, законопроект отражает «общую согласованную позицию с министерством обороны РФ в вопросах обеспечения конституционных прав и гарантий обучающихся, унификации их правового статуса в вопросах отсрочки призыва на военную службу. Это, конечно, повышает значимость реализации предлагаемых решений».
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