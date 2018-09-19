Юноши получат повторную отсрочку от службы для учебы в магистратуре

Конституция РФ гарантирует и обеспечивает право на образование: для юношей предусмотрено право однократно использовать отсрочку от призыва в армию по окончании школы для поступления в вуз на программу бакалавриата или специалитета. Авторы законопроекта считают, что для получения высшего образования возможна еще одна отсрочка от армии.

По сути, ребята, которым исполнилось 18 лет еще в школе, первую отсрочку получают автоматически для того, чтобы закончить школу, и потом используют уже вторую отсрочку для обучения в вузе. А те, кто пошел в школу чуть позже, первую отсрочку получают уже для поступления и обучения в вузе, а вторую — для перехода с бакалавриата в магистратуру.

— Складывается неравная ситуация, когда возможность непрерывного обучения на ступеньке высшего образования имеется не у всех выпускников школы, — отметила вице-спикер Ирина Яровая , один из авторов законопроекта.

"Законопроект устраняет правовую коллизию и дает молодым людям право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре, вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе, что в полной мере соответствует требованиям Конституции и позиции Конституционного суда в этой части", — добавила зампред Госдумы