«Говорила о духовном»: директор школы оправдала слова учительницы об «убогих» детях

Директор петербургской школы № 695 «Радуга» Натальи Етчо заступилась за преподавателя музыки, которая стала героем скандального ролика. На кадрах учитель называла школьников «убогими» и «тупыми». Подробности сообщил портал «78.ru».

Етчо рассказала, что темой злополучного урока стали подвиги героев Великой Отечественной войны, а сказанные Людмилой Васильевной слова о «тупых» и «убогих» детях не были произнесены всерьез.

«В ее словах не было ни агрессии, ни оскорбления детей, не говорила она ни о каком материальном богатстве, она говорила о духовном», — уверена директор школы.

По ее словам, внимательно посмотрев ролик, можно понять, что учитель обращалась к ученикам с риторическими вопросами.

«То, как сейчас показывают отрывок из ролика, можно снять и показать, что обзывать можно любого», — добавила Наталья Александровна.

Етчо рассказала, что после публикации видео было проведено родительское собрание. На нем Людмила Васильевна объяснила свое поведение нервным срывом и извинилась перед семьями шестиклассников.

В настоящее время учитель музыки находится на больничном. Служебное расследование продолжается.

Ранее жительница Петербурга Наталия Сивохина выложила в интернет ролик, где преподаватель музыки назвала школьников «бедными, убогими и тупыми».