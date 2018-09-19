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«Говорила о духовном»: директор школы оправдала слова учительницы об «убогих» детях
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«Говорила о духовном»: директор школы оправдала слова учительницы об «убогих» детях 

360tv.ru 18 часов назад
Фото: 360tv.ru
Директор петербургской школы № 695 «Радуга» Натальи Етчо заступилась за преподавателя музыки, которая стала героем скандального ролика. На кадрах учитель называла школьников «убогими» и «тупыми». Подробности сообщил портал «78.ru».
Етчо рассказала, что темой злополучного урока стали подвиги героев Великой Отечественной войны, а сказанные Людмилой Васильевной слова о «тупых» и «убогих» детях не были произнесены всерьез.
«В ее словах не было ни агрессии, ни оскорбления детей, не говорила она ни о каком материальном богатстве, она говорила о духовном», — уверена директор школы.
По ее словам, внимательно посмотрев ролик, можно понять, что учитель обращалась к ученикам с риторическими вопросами.
«То, как сейчас показывают отрывок из ролика, можно снять и показать, что обзывать можно любого», — добавила Наталья Александровна.
Етчо рассказала, что после публикации видео было проведено родительское собрание. На нем Людмила Васильевна объяснила свое поведение нервным срывом и извинилась перед семьями шестиклассников.
В настоящее время учитель музыки находится на больничном. Служебное расследование продолжается.
Ранее жительница Петербурга Наталия Сивохина выложила в интернет ролик, где преподаватель музыки назвала школьников «бедными, убогими и тупыми».
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