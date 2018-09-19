«Размышлять о жизни в подворотне». Онищенко назвал глупостью идею о gap year для выпускников

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал глупостью идею депутата Василия Власова о введении в стране для школьников дополнительного года на самоопределение, так называемого gap year. Его слова прокомментировал сайт «Говорит Москва».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко уверен: никакого отдыха выпускникам школ нельзя предоставлять. Между тем, профессиональная ориентация необходимо проводи среди старшеклассников в школах. «Поймите, жизнь настолько короткая, чтобы делать перерыв на какие-то размышления. Где он будет размышлять? На улице? В подворотне? Это же глупости! Что он будет делать в это время? Сидеть на шее у родителей? Кто его на работу возьмет без образования?» — прокомментировал Онищенко.

По задумке автора инициативы, после окончания школы ученикам должны предоставить год на самоопределение. По словам Власова, большинство россиян работают не по профессии. Школьники поступают в вуз, не придавая значения своему выбору.

В связи с этим он предложил дополнительный год (аналог западного gap year). Выпускники в течение года могли бы пройти практику в организациях и компаниях, чтобы осознанно подойти к выбору профессии перед поступлением в вуз.