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Университет имени Пирогова принял участие в образовательной выставке
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Университет имени Пирогова принял участие в образовательной выставке 

Обручевский меридиан + ещё 1 19 часов назад
Фото: Обручевский меридиан
В культурном центре ЗИЛ прошла образовательная выставка «Навигатор поступления».
Навигатор поступления — это первая образовательная выставка актуальной информации и вариантах подготовки к экзаменам от сильнейших вузов России и мира, организованная при поддержке министерства культуры. На стенде Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова школьники, их родители и учителя смогли не только познакомиться с одним из сильнейших медицинских вузов России, но и узнать обо всех профориентационных программах РНИМУ. Уникальная «Школа юного хирурга», медицинские классы в 60 школах-партнерах, Университетские субботы — эти программы максимально помогают определиться с выбором профессии, получить возможность на практике попробовать свои силы в медицине.
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