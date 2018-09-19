Проект о двух отсрочках от армии на время обучения в вузе обсудят в ГД

Конституционный суд в апреле этого года разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету. Суд признал несоответствующим Конституции подпункт «а» пункта 2 статьи 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому право на отсрочку предоставляется для получения высшего образования только один раз. До решения суда магистранты не могли получить отсрочку, если уже дважды воспользовались ею — в школе и бакалавриате.

Как пояснила вице-спикер ГД, в соответствии с Конституцией РФ гарантировано и обеспечивается право на образование. По ее словам, для юношей предусмотрено право однократно использовать отсрочку от призыва в армию, но для получения высшего образования возможно получение второй отсрочки от армии для лица, получившего отсрочку в школе.

"То есть ребята, которым исполнилось 18 лет при обучении в школе, первую отсрочку получают автоматически для гарантии завершения обязательного общего образования и используют далее вторую отсрочку для обучения в вузе. А другие ребята, которые пошли в школу в более раннем возрасте, первую отсрочку получают для поступления и обучения в вузе, а вторую для перехода с бакалавриата в магистратуру. Таким образом, складывается неравная ситуация, когда, фактически возможность непрерывного обучения на ступеньке высшего образования имеется не у всех выпускников школы", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

По словам политика, законопроектом устраняется правовая коллизия и молодым людям предоставляется право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе.