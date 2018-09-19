В Думе предложили дать выпускникам школ один год для поиска себя 

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить выпускникам школ один год для профориентации. «В некоторых странах, ВВП которых будет повыше российского, есть понятие gap year, в течение которого молодые люди путешествуют по стране, занимаются волонтёрской деятельностью, проходят практику в различных учреждениях и компаниях, чтобы понять, что им интересно и чем они хотят заниматься. В этот период для молодых людей действуют многочисленные скидки на транспорт. Считаю целесообразным введение подобной системы в России», — цитирует Василия Власова РИА «Новости». Своё предложение он направил главе Минпросвещения Ольге Васильевой. По мнению парламентария, российская система образования не отвечает современным экономическим реалиям, что отражается на молодых людях. Выпускники вузов в массе своей работают не по специальности, не обладают узкоспециализированными знаниями, не умеют самостоятельно мыслить и не обладают креативностью, считает Власов. Отметим, что 23-летний Василий Власов часто выступает с разного рода инициативами. К примеру, он предлагал сократить рабочую неделю для некурящих людей, пересадить чиновников на отечественные автомобили и давать ипотеку подросткам с 14 лет.