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«Учебный год начался, а ремонт не закончен». В думе Сургута оценили готовность школ к учебному процессу
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«Учебный год начался, а ремонт не закончен». В думе Сургута оценили готовность школ к учебному процессу 

РИА «ФедералПресс» 19 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Первое после каникул заседание комитета думы Сургута по социальной политике депутаты посвятили вопросам готовности школ и детских садов к новому учебному году, а также обеспечение безопасности учащихся на пути следования к образовательным учреждениям.
По информации депутатов, не во всех школах города ремонт финишировал до 1 сентября.
«В 15-ой школе после линейки детей не смогли даже завести в здание — там шли работы, повсюду был строительный мусор. Директор пообещала, что за три дня все будет закончено. Но я думаю, что такая ситуация не только в этой школе, когда подрядчики не успели закончить работы до начала учебного года», — сообщил заместитель председателя комитета по соцполитике Сергей Макеев.
Руководство департамента образования города подтвердило, что такая проблема в этом учебном году действительно имеет место.
«К сожалению, очень много зависит от компаний, которые выигрывают конкурсы, от качества и надежности их работы. По 15-ой школе мы вынуждены были частично перестроить образовательный процесс, но мы не сорвали его ни на один день. Причина сложившейся ситуации в том, что очень короткий период для проведения ремонтных работ: в июне у нас государственная итоговая аттестация, июнь-июль — это летние лагеря, и остается крайне малый срок для проведения ремонтов», — объяснила директор департамента образования администрации Сургута Анна Томазова.
Чтобы в будущем подобная ситуация не повторялась, в департаменте рассматривают вопрос о переносе работы летних лагерей на другие площадки для того, чтобы строительные организации могли раньше приступать к работам.
В то же время депутаты выразили опасения, что в будущем году сумма, выделяемая на ремонты образовательных учреждений, может уменьшиться в связи с оптимизацией бюджетных затрат. И порекомендовали руководителям образования уже сейчас приступить к формированию списка на следующий ремонтный сезон, чтобы выделить наиболее проблемные объекты.
Еще один вопрос, обсуждению которого депутаты посвятили большую часть заседания, — это безопасность детей по дороге к учебным заведениям. Как оказалось, большинство проблем, которые были озвучены народными избранниками еще в мае, так и не были устранены: вблизи школ и детских садов не появилось удобных пешеходных дорожек, прилегающие территории не освещены.
В частности, депутаты обращались к администрации с просьбой закрыть проезд внутри двора, в котором расположена школа №19. Об этом народных избранников просили родители учащихся. Вопрос был рассмотрен на комиссии по безопасности дорожного движения, где ГИБДД рекомендовало закрыть проезд от ул. Геологической до ул. Федорова и превратить его в пешеходную зону путем установки знаков. Но денег на это в бюджете нет. Поэтому администрация намерена перенести решение этого вопроса на будущий год.
«Сколько стоят знаки? 7-8 тысяч рублей. Странно решать этот вопрос в течение нескольких лет, если речь идет о сумме, если принять во внимание установку всех знаков, в районе 100 тысяч рублей. Может быть стоит пересмотреть перечень объектов, и те, которые не требуют серьезных финансовых вложений, передвинуть в первую очередь. И решить этот вопрос организационным способом, с привлечением управляющих компаний», — предложила депутат думы Сургута Вероника Чубенко.
Фото: Евгений Поторочин, ФедералПресс.
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