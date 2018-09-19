Законопроект о равных возможностях для непрерывного образования призывников внесен в Думу

"В соответствии с Конституцией РФ гарантировано и обеспечивается право на образование, — пояснила суть новаций Яровая, слова которой приводит ее пресс-служба. — Для юношей предусмотрено право однократно использовать отсрочку от призыва в армию, но для получения высшего образования возможно получение второй отсрочки от армии для лица, получившего отсрочку в школе". «То есть ребята, которым исполнилось 18 лет при обучении в школе, первую отсрочку получают автоматически для гарантии завершения обязательного общего образования и используют далее вторую отсрочку для обучения в вузе», — уточнила она.

Другие молодые люди, которые пошли в школу в более раннем возрасте, первую отсрочку получают для поступления и обучения в вузе, а вторую для перехода с бакалавриата в магистратуру, продолжила политик. «Таким образом, складывается неравная ситуация, когда фактически возможность непрерывного обучения на ступеньке высшего образования имеется не у всех выпускников школы», — констатировала вице-спикер.