В Госдуму внесен законопроект о получении отсрочек от армии молодыми людьми для непрерывного обучения

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, который корректирует порядок получения отсрочки от армии для молодых людей, чтобы они продолжали обучения непрерывно. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта, заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.

Как пояснила И. Яровая, которая цитируется в сообщении, в данный момент в соответствии с Конституцией РФ гарантировано обеспечивается право на образование. «Для юношей предусмотрено право однократно использовать отсрочку от призыва в армию, но для получения высшего образования возможно получение второй отсрочки от армии для лица, получившего отсрочку в школе. То есть ребята, которым исполнилось 18 лет при обучении в школе, первую отсрочку получают автоматически для гарантии завершения обязательного общего образования и используют далее вторую отсрочку для обучения в вузе. А другие ребята, которые пошли в школу в более раннем возрасте, первую отсрочку получают для поступления и обучения в вузе, а вторую для перехода с бакалавриата в магистратуру. Таким образом, складывается неравная ситуация, когда, фактически, возможность непрерывного обучения на ступеньке высшего образования имеется не у всех выпускников школы», — сказала вице-спикер.

По ее словам, их законодательная инициатива исправляет эту ситуацию. «Законопроектом мы устраняем правовую коллизию и даем молодым людям право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе, что в полной мере соответствует требованиям Конституции и позиции Конституционного суда в этой части», — сообщила зампред.