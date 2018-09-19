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В Госдуму внесен законопроект о получении отсрочек от армии молодыми людьми для непрерывного обучения
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В Госдуму внесен законопроект о получении отсрочек от армии молодыми людьми для непрерывного обучения 

Агентство «Москва» + ещё 11 20 часов назад
Фото: Мои Черемушки
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, который корректирует порядок получения отсрочки от армии для молодых людей, чтобы они продолжали обучения непрерывно. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта, заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.
«Законопроект, обеспечивающий равные возможности молодых людей призывного возраста на непрерывность образования, внесли в Государственную думу заместитель председателя Ирина Яровая, председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов и первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов сегодня, 19 сентября», — говорится в сообщении.
Как пояснила И. Яровая, которая цитируется в сообщении, в данный момент в соответствии с Конституцией РФ гарантировано обеспечивается право на образование. «Для юношей предусмотрено право однократно использовать отсрочку от призыва в армию, но для получения высшего образования возможно получение второй отсрочки от армии для лица, получившего отсрочку в школе. То есть ребята, которым исполнилось 18 лет при обучении в школе, первую отсрочку получают автоматически для гарантии завершения обязательного общего образования и используют далее вторую отсрочку для обучения в вузе. А другие ребята, которые пошли в школу в более раннем возрасте, первую отсрочку получают для поступления и обучения в вузе, а вторую для перехода с бакалавриата в магистратуру. Таким образом, складывается неравная ситуация, когда, фактически, возможность непрерывного обучения на ступеньке высшего образования имеется не у всех выпускников школы», — сказала вице-спикер.
По ее словам, их законодательная инициатива исправляет эту ситуацию. «Законопроектом мы устраняем правовую коллизию и даем молодым людям право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе, что в полной мере соответствует требованиям Конституции и позиции Конституционного суда в этой части», — сообщила зампред.
Она подчеркнула, что данный законопроект отражает нашу общую согласованную позицию с Минобороны РФ в вопросах обеспечения конституционных прав и гарантий обучающихся, унификации их правового статуса в вопросах отсрочки призыва на военную службу. «Что, конечно, повышает значимость реализации предлагаемых решений», — заключила парламентарий.
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