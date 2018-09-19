7 способов справиться со стрессом от ЕГЭ

Не поддавайтесь панике

Директор школы расписывает апокалиптические картины будущего без высшего образования, ребенок не спит ночами, корпея над вариантами ЕГЭ, учителя на собраниях смотрят с укором… Успокойтесь! Заблокируйте родительский чат, пропустите пару собраний и не дайте всеобщей панике себя захватить. Год перед поступлением в ВУЗ вряд ли станет самым приятным в жизни вашей семьи, но и собственноручно превращать его в ад не стоит. Даже если ваш ребенок не сдаст ЕГЭ с первого раза, ничего страшного не произойдет (да и о пользе gap year не стоит забывать). Важно с самого первого дня в выпускном классе усвоить, что ничего хорошего вам в школе в этом году не скажут, и научиться фильтровать информацию. Все, что вам нужно, — составить план действий (а лучше несколько — в зависимости от результата) и не дать себя запугать.

Встаньте на защиту интересов подростка

Запомните, сейчас вы — единственный адвокат вашего ребенка. Вы должны быть для него источником уверенности и здорового пофигизма, которого ему так не хватает. Чтобы сохранить эмоциональное равновесие, подростку нужно хоть где-то не чувствовать прессинга и не слышать постоянных напоминаний о том, что прямо сейчас решается его будущее. Все это он с лихвой получает в школе и на подготовительных курсах. Постарайтесь отвлечь его чем-нибудь приятным и не нагнетать обстановку — это за вас уже сделали учителя. А если вам кажется, что он мог бы заниматься усерднее, не давите. Лучше дайте ему немного отдохнуть и скажите, что вы понимаете, как ему тяжело.

Приведите режим подростка в порядок

Во время подготовки к экзаменам очень легко забыть про еду и сон, превратившись в вечно что-то зубрящий комок нарастающей истерики. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок сдал ЕГЭ и остался здоровым (прежде всего — психологически), помогите ему составить распорядок дня: напоминайте об обедах и ужинах, укладывайте спать не позже 23:00 (ну, хотя бы постарайтесь) и вытаскивайте на прогулку, даже если вы привыкли, что ваш взрослый сын или дочь все давно делают сами. Можно, например, устраивать пару раз в месяц семейный день с походами в парк, кафе, кино — да куда угодно. Предэкзаменационный период — это время, когда можно ненадолго вернуться в детство. И, конечно, не стоит запрещать подростку изредка выбираться к друзьям. Да, экзамены — это важно, но детям все равно нужно отдыхать и развлекаться. Если вы не согласны, перечитайте Людмилу Петрановскую («А что же дети? Дети защищаются от этой истерики, как могут — саботажем, равнодушием, грубостью, болезнями. Невозможно все время жить в напряжении»).

Наймите хорошего репетитора

Выбрать педагога, подходящего именно вашему ребенку, порой не менее трудно, чем сдать экзамен. Чтобы не ошибиться, не торопитесь договариваться о занятиях с кем попало. Сначала изучите отзывы о работе репетитора, а лучше доверьтесь профессионалам. Например, в онлайн-школе «Фоксфорд» работают эксперты ЕГЭ и ОГЭ, составители олимпиад и преподаватели ведущих вузов. Выпускники школы поступают на бюджет в МГУ НИУ ВШЭ , МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана . По результатам ежегодных опросов, 98% учеников отмечают повышение уровня знаний после занятий. Кроме того, отзывы детей о подготовке к ЕГЭ публикуются на сайте школы — они подробно рассказывают о работе с каждым конкретным педагогом и своих результатах.

Посмотрите правде в глаза

Как говорят педагоги школы «Фоксфорд», подтянуться с 50 до 70 баллов проще, чем с 90 до 95. Если ваш ребенок не выражает желания учиться днем и ночью, у него все равно есть шанс сдать ЕГЭ на хороший балл и поступить в приличный ВУЗ. Главное, трезво оценить свои шансы и понять, что именно требуют интересующие вас институты. На минимальный балл ребенок, скорее всего, сдаст экзамен в любом случае, так что не нужно бояться, что он не закончит школу. Также не нужно пытаться прыгнуть выше головы и за несколько месяцев научиться решать олимпиадные задачи по математике, чтобы не ударить в грязь лицом перед любимой учительницей. Лучше подтяните до необходимого балла те предметы, которые ему точно пригодятся при поступлении.

Обеспечьте ребенку психологическую помощь

Подростки редко признаются родителям в том, что испытывают психологические трудности. Такая стрессовая ситуация, как подготовка к экзаменам, к сожалению, часто вскрывает затаившиеся глубоко внутри проблемы. Не списывайте их на то, что ребенок просто устал или у него подростковый протест, и не обесценивайте. Лучше помогите ему советом или сами отведите к психологу. Возможно, будет достаточно одной беседы со школьным психологом. Возможно, понадобится продолжительная работа со специалистом. В этот период крайне важно научиться контролировать свои эмоции. В Москве существует бесплатная служба психологической помощи населению. Психологи работают в школах, районных поликлиниках и ПДН (запомните, такого понятия, как психиатрический учет, больше не существует, не надо его бояться). Кроме того, вы всегда можете поискать врача в частном порядке.

Обеспечьте помощь себе

Паникующий родитель едва ли сможет поддержать старшеклассника. Если чувствуете, что не можете совладать со своими страхами, проработайте их с психоаналитиком. Ребенок не должен в такой ответственный период своей жизни волноваться еще и из-за вас. Запомните, ЕГЭ — всего лишь этап, вы его обязательно преодолеете, а вот испорченные отношения с подростком восстановить будет очень трудно.