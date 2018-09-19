Российские и корейские ученые будут работать вместе на базе ДВФУ

Дальневосточный федеральный университет и Корейский институт промышленных технологий заключили меморандум о совместной работе. Вузы будут участвовать в создании корейско-российской инновационной платформы. На ее базе планируют запускать инновационные проекты и стартапы.

«В июне 2018 года президент России Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявили о создании корейско-российской инновационной платформы для промышленной революции 4.0. Этот проект, участником которого станет Дальневосточный федеральный университет, послужит хабом (узловым центром) для инновационного сотрудничества между нашими странами», — сказала проректор ДВФУ по международным отношениям Виктория Панова.

Ученые вузов будут совместно разрабатывать новые технологии, проводить исследования и заниматься их практическим внедрением. Направленность работ будет связана с добычей, переработкой, восстановлением и очисткой редких металлов.

Ранее «СП» писала о том, что президент России Владимир Путин заявил о решении построить на острове Русский во Владивостоке технопарк, а также исследовательскую установку класса «мегасайенс».

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