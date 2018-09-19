В ГД предложили давать выпускникам школ один год для того, чтобы определиться с профессией 

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил главе Минпросвещения Ольге Васильевой рассмотреть возможность предоставления выпускникам российских школ одного года для волонтерской деятельности или практики в различных учреждениях, чтобы определиться с будущей профессией. Депутат рассказал РИА Новости, что соответствующее обращение он уже направил главе ведомства. По мнению парламентария, на сегодняшний день российская система образования не отвечает современным экономическим реалиям, что выливается в работу не по полученной специальности для большинства выпускников вузов.