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В ГД предложили давать выпускникам школ один год для того, чтобы определиться с профессией
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В ГД предложили давать выпускникам школ один год для того, чтобы определиться с профессией 

Авторадио + ещё 1 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил главе Минпросвещения Ольге Васильевой рассмотреть возможность предоставления выпускникам российских школ одного года для волонтерской деятельности или практики в различных учреждениях, чтобы определиться с будущей профессией. Депутат рассказал РИА Новости, что соответствующее обращение он уже направил главе ведомства. По мнению парламентария, на сегодняшний день российская система образования не отвечает современным экономическим реалиям, что выливается в работу не по полученной специальности для большинства выпускников вузов.
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