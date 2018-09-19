В Приморье подростки сбежали из закрытой школы

В управлении МВД по Приморскому краю проинформировали о побеге подростков из школы закрытого типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, девять молодых людей в возрасте от 11 до 17 лет самовольно покинули территорию учебного заведения.

"В дежурную часть отдела полиции города Уссурийска поступило сообщение о том, что несовершеннолетние в возрасте от 11 до 17 лет самовольно покинули территорию школы закрытого типа", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Вологде полуторагодовалый ребенок в одном подгузнике сбежал из частного детского сада, причем никто из воспитателей его не искал.