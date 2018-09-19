Ещё
В Приморье подростки сбежали из закрытой школы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье подростки сбежали из закрытой школы 

Газета.Ru + ещё 9 21 час назад
В управлении МВД по Приморскому краю проинформировали о побеге подростков из школы закрытого типа. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, девять молодых людей в возрасте от 11 до 17 лет самовольно покинули территорию учебного заведения.
"В дежурную часть отдела полиции города Уссурийска поступило сообщение о том, что несовершеннолетние в возрасте от 11 до 17 лет самовольно покинули территорию школы закрытого типа", — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Вологде полуторагодовалый ребенок в одном подгузнике сбежал из частного детского сада, причем никто из воспитателей его не искал.
Газета.Ru: последние новости
В Приморье подростки сбежали из закрытой школы Россияне поделились мнением об алкоголизме 26 медицинских учреждений будет отремонтировано на севере Подмосковья в 2019 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20342
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле80
В Нальчике начались беспорядки506
«Мрачная картина»13
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга177
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение