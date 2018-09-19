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Сегодня день рождения у Ирины Седовой
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Сегодня день рождения у Ирины Седовой 

САРАТОВ24 23 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня день рождения отмечает министр образования Саратовской области Ирина Владимировна Седова.
Ирина Владимировна родилась 19 сентября 1975 года в Саратове.
В 1997 году окончила Саратовский государственный педагогический институт им. К. А. Федина по специальности «Педагогика и психология», в 2006 году Поволжскую академию государственной службы им. П. А. Столыпина по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начала с 1990 года на разных должностях в образовательных организациях Саратова.
С 2002 по 2005 гг. являлась директором детского дома №1.
С 2005 по 2012 гг. находилась на муниципальной службе в сфере образования — начальник отдела образования, начальник отдела опеки и попечительства.
С 2012 по 2014 гг. занимала должность заместителя министра социального развития Саратовской области — начальника управления стратегического планирования.
С 2014 года Ирина Седова являлась заместителем министра образования Саратовской области. С апреля 2017 года исполняла обязанности министра образования.
С 29 мая 2018 года постановлением губернатора назначена на пост министра образования Саратовской области.
В 2017 году присвоено почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».
Замужем, имеет двоих детей и двоих внуков.
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