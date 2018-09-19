Вторую смену в школах Хабаровского края ликвидируют за три года

"У нас сегодня стоит задача уйти от вторых смен в школах, а в Хабаровском крае это примерно 91% сегодня в первую смену учится, около 10% — во вторую смену.

Мы уйдем за три года от вторых смен", — сказал Шпорт во время дебатов на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что в Хабаровское построен современный лицей «Звездный», завершается строительство «Инженерной школы» в Комсомольске-на-Амуре, будет возведен ряд учебных заведений в городах и в поселениях районов.

В Хабаровском крае 23 сентября пройдет повторное голосование на выборах губернатора региона. Второй тур выборов потребовался, поскольку в единый день выборов 9 сентября никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Кандидат Фургал получил на выборах 35,81% голосов и обогнал действующего руководителя края Шпорта, который заручился поддержкой 35,62% избирателей.