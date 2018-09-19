Ещё
В Приморье ищут сбежавших из интерната подростков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье ищут сбежавших из интерната подростков 

РИА Новости + ещё 18 22 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Полиция разыскивает девятерых подростков, сбежавших из закрытой школы в Уссурийске, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по Приморскому краю.
"В дежурную часть отдела полиции города Уссурийска поступило сообщение о том, что несовершеннолетние в возрасте от 11 до 17 лет самовольно покинули территорию школы закрытого типа для детей и подростков", — сказал собеседник.
По его словам, часть подростков уже нашли, еще девятерых ищут.
Проводится проверка. Правоохранители устанавливают причины побега, опрашивают сотрудников школы и очевидцев.
Последние новости
В Нижегородской области разбился МиГ-31 Трамп прокомментировал трагедию с Ил-20 в Сирии‍ "Придется публично отдуваться": израильские СМИ - о крушении Ил-20
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20342
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле80
В Нальчике начались беспорядки506
«Мрачная картина»13
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга177
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение