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Пятиклассники Соколиной горы составили памятку о поведении при пожаре
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Пятиклассники Соколиной горы составили памятку о поведении при пожаре 

Управа района Соколиная гора 4 часа назад
Ученики школы №429 «Соколиная гора» повторили правила противопожарной безопасности.
На классном часу, девиз которого звучал следующим образом: «Пожарным можешь ты не быть, но правила противопожарной безопасности знать обязан», ученики пятого класса «А» составили собственную памятку, посвященную правилам поведения в случае возникновения пожара. Классный час для ребят прошел в школьном здании по адресу 5-я улица Соколиной Горы, дом 14.
Как сообщили в пресс-службе школы №429 «Соколиная гора», ребята вместе с преподавателем выяснили, каковы могут быть причины возникновения пожара, обсудили важную роль огня в жизни людей. В рамках интерактивного занятия ребята успели разгадать загадки, изучить презентацию и ответить на тематические вопросы.
Фото: предоставлено пресс-службой школы №429 «Соколиная гора».
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