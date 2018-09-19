Пятиклассники Соколиной горы составили памятку о поведении при пожаре

Ученики школы №429 «Соколиная гора» повторили правила противопожарной безопасности.

На классном часу, девиз которого звучал следующим образом: «Пожарным можешь ты не быть, но правила противопожарной безопасности знать обязан», ученики пятого класса «А» составили собственную памятку, посвященную правилам поведения в случае возникновения пожара. Классный час для ребят прошел в школьном здании по адресу 5-я улица Соколиной Горы, дом 14.

Как сообщили в пресс-службе школы №429 «Соколиная гора», ребята вместе с преподавателем выяснили, каковы могут быть причины возникновения пожара, обсудили важную роль огня в жизни людей. В рамках интерактивного занятия ребята успели разгадать загадки, изучить презентацию и ответить на тематические вопросы.

Фото: предоставлено пресс-службой школы №429 «Соколиная гора».