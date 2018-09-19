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Сокольническим первоклассникам рассказали о правилах дорожного движения
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Сокольническим первоклассникам рассказали о правилах дорожного движения 

Управа района Сокольники 5 часов назад
Учебные будни школьников района Сокольники наполненными разными интересными событиями.
Так, первоклассники школьного отделения №3 школы №1282 «Сокольники» приняли участие в празднике, посвященном ПДД. Ребятам напомнили, как необходимо вести себя на проезжей части, как правильно переходить дорогу, что означают сигналы светофора и дорожные знаки.
Кроме того, недавно учащиеся образовательного учреждения совершили экскурсию в Музей истории шоколада на базе кондитерской фабрики имени Бабаева. Здесь детям рассказали о производстве шоколада, его сортах и даже предложили принять участие в создании шоколадных изделий во время посещения фабрики. Экскурсия принесла школьникам много ярких впечатлений и незабываемых эмоций.
Фото: предоставлено пресс-службой школы №1282 «Сокольники».
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