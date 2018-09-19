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Учителя и родители учеников школы №1282 совершили экскурсию по Белому городу
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Учителя и родители учеников школы №1282 совершили экскурсию по Белому городу 

Управа района Сокольники 5 часов назад
Экскурсия прошла в рамках реализации авторского проекта «Учебная экспедиция».
Как уточнили в пресс-службе образовательного учреждения, свои исследования участники экспедиции проводили на месте древнего укрепления Москвы, воздвигнутого в 16 веке — Белого города. Древнее укрепление со временем было разобрано, а на его месте появились бульвары.
Отправной точкой маршрута стал Чистопрудный бульвар. В ходе путешествия экскурсанты пополнили багаж знаний о Грибоедове, архитекторе Василии Баженове, инженере Владимире Шухове.
Участники экспедиции также узнали об этимологии слова «сретение», о том, как столицу готовили к нападению войск Тамерлана.
Результаты наблюдений были зафиксированы в специальных рабочих тетрадях экспедиции. В завершение увлекательной прогулки по осенней столице состоялась традиционная викторина «Самый внимательный путешественник».
Фото: предоставлено пресс-службой школы №1282.
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