Ещё
Лекция для школьников пройдет в РГСУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лекция для школьников пройдет в РГСУ 

Управа района Сокольники 5 часов назад
Интерактивная лекция-диалог пройдет в корпусе РГСУ на Стромынке в Сокольниках в рамках проекта «Университетские субботы».
Как сообщают в пресс-службе Департамента образования, в рамках беседы подробно будут рассмотрены вопросы рабочего времени и времени отдыха несовершеннолетнего населения; порядка заключения, изменения и расторжения трудового договора с несовершеннолетними работниками, профориентационной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без родительского попечения; защиты трудовых прав несовершеннолетних работников.
Продолжительность лекции составит 1,5 часа. Она рассчитана на школьников 7-11 классов и студентов колледжей. По информации организаторов, планируется разбор практических задач, а также анализ судебной практики по вопросам защиты трудовых прав несовершеннолетних граждан. Лектором выступит кандидат юридических наук Г. Н. Кулешов.
Мероприятие пройдет 29 сентября. Начало в 11.40. Количество мест ограничено. Для участия нужно заранее записаться на сайте Департамента образования.
Лекция пройдет по адресу: ул. Стромынка, 18к4, ауд. 425 РГСУ.
Фото: предоставлено пресс-службой РГСУ.
Управа района Сокольники: последние новости
Учебный год в школе №1404 начался с посещения «Экошколы Кусково» В школе №1282 обсудили экономические вопросы Учителя и родители учеников школы №1282 совершили экскурсию по Белому городу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20380
Раскрыт секрет недоласканных женщин9
Стал известен ответ Путина Нетаньяху639
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Россиянка рассказала о своём отравлении в Солсбери398
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение