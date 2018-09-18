Лекция для школьников пройдет в РГСУ

Интерактивная лекция-диалог пройдет в корпусе РГСУ на Стромынке в Сокольниках в рамках проекта «Университетские субботы».

Как сообщают в пресс-службе Департамента образования, в рамках беседы подробно будут рассмотрены вопросы рабочего времени и времени отдыха несовершеннолетнего населения; порядка заключения, изменения и расторжения трудового договора с несовершеннолетними работниками, профориентационной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без родительского попечения; защиты трудовых прав несовершеннолетних работников.

Продолжительность лекции составит 1,5 часа. Она рассчитана на школьников 7-11 классов и студентов колледжей. По информации организаторов, планируется разбор практических задач, а также анализ судебной практики по вопросам защиты трудовых прав несовершеннолетних граждан. Лектором выступит кандидат юридических наук Г. Н. Кулешов.

Мероприятие пройдет 29 сентября. Начало в 11.40. Количество мест ограничено. Для участия нужно заранее записаться на сайте Департамента образования.

Лекция пройдет по адресу: ул. Стромынка, 18к4, ауд. 425 РГСУ.

Фото: предоставлено пресс-службой РГСУ.