Власти Подмосковья раскрыли планы по строительству новых школ

Свыше 190 школ и 75 детских садов планируется построить на территории Московской области до 2024 года, сообщил заместитель министра образования региона Дмитрий Шумский. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 сентября.

По его словам, на эти цели будет выделено почти 90 миллиардов рублей. «По школам — 193 школы на 124709 мест. Из них 121 — это бюджетные [средства] и 72 школы за счет внебюджетных источников», — добавил Шумский.

Он добавил, что для строительства детских садов из федерального бюджета выделят более 685 миллионов рублей, из областной казны — более трех миллиардов рублей. Из внебюджетных источников ожидается поступление более десяти миллиардов.

До конца текущего года планируется построить 18 детских садов и 17 школ.