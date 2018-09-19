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Власти Подмосковья раскрыли планы по строительству новых школ
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Власти Подмосковья раскрыли планы по строительству новых школ 

Lenta.ru + ещё 3 12 часов назад
Фото: Lenta.ru
Свыше 190 школ и 75 детских садов планируется построить на территории Московской области до 2024 года, сообщил заместитель министра образования региона Дмитрий Шумский. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 сентября.
По его словам, на эти цели будет выделено почти 90 миллиардов рублей. «По школам — 193 школы на 124709 мест. Из них 121 — это бюджетные [средства] и 72 школы за счет внебюджетных источников», — добавил Шумский.
Он добавил, что для строительства детских садов из федерального бюджета выделят более 685 миллионов рублей, из областной казны — более трех миллиардов рублей. Из внебюджетных источников ожидается поступление более десяти миллиардов.
До конца текущего года планируется построить 18 детских садов и 17 школ.
В начале августа губернатор Андрей Воробьев анонсировал масштабное строительство новых учебных заведений. По его словам, в течение четырех лет Подмосковье поставит «рекорд по стране». Он отмечал, что классы будут оснащены современным оборудованием, а молодые жители Подмосковья смогут получить конкурентноспособное образование. Воробьев неоднократно заявлял, что система образования в области должна быть одной из лучших в РФ. Он также подчеркивал, что власти готовы выделять на это необходимые средства.
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