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Библиотекарей Подмосковья ждет «перезагрузка»
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Библиотекарей Подмосковья ждет «перезагрузка» 

360tv.ru + ещё 1 23 часа назад
Фото: 360tv.ru
В санатории «Пушкино» с 17 по 22 сентября проходит обучение руководителей и специалистов 67 центральных библиотек московского региона. Семинары проводятся в рамках проекта областного министерства культуры «Перезагрузка библиотек Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Участники курса разделены на три группы. Программа предусматривает два дня интенсивной теории и практики «по особенностям проектной деятельности в современных библиотеках».
Процесс обучения строится по принципу полного погружения. Специалистов обучают основам маркетинга и проектного менеджмента, объясняют, как сопровождать и представлять проекты в СМИ.
Сотрудников библиотек ждут и практические занятия, направленные на выявление потенциально успешных и востребованных проектов, анализ ситуации и поиск вариантов для ее улучшения. Библиотекарям предстоит разработать и презентовать собственный проект перед приглашенными специалистами и экспертами области.
Обучение ведут преподаватель МВА в Московской торгово-промышленной палате Игорь Новиков, главный редактор журнала «Современная библиотека» Любовь Казаченкова, руководитель подразделения по работе с дополнительным образованием «Новая школа» Анна Сергеева и научный сотрудник лаборатории исследований в образовании ВШЭ, сотрудник РАНХиГС Никита Колачев.
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