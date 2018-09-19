Библиотекарей Подмосковья ждет «перезагрузка» 

В санатории «Пушкино» с 17 по 22 сентября проходит обучение руководителей и специалистов 67 центральных библиотек московского региона. Семинары проводятся в рамках проекта областного министерства культуры «Перезагрузка библиотек Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Участники курса разделены на три группы. Программа предусматривает два дня интенсивной теории и практики «по особенностям проектной деятельности в современных библиотеках».
Процесс обучения строится по принципу полного погружения. Специалистов обучают основам маркетинга и проектного менеджмента, объясняют, как сопровождать и представлять проекты в СМИ.
Сотрудников библиотек ждут и практические занятия, направленные на выявление потенциально успешных и востребованных проектов, анализ ситуации и поиск вариантов для ее улучшения. Библиотекарям предстоит разработать и презентовать собственный проект перед приглашенными специалистами и экспертами области.
Обучение ведут преподаватель МВА в Московской торгово-промышленной палате Игорь Новиков, главный редактор журнала «Современная библиотека» Любовь Казаченкова, руководитель подразделения по работе с дополнительным образованием «Новая школа» Анна Сергеева и научный сотрудник лаборатории исследований в образовании ВШЭ, сотрудник РАНХиГС Никита Колачев.