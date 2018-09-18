Учащиеся Ханты-Мансийска сами решают, как будет выглядеть здание школы

Концепцию архитектурного облика фасадов блока №2 гимназии Ханты-Мансийска обсудили участники совещания по строительству объектов в городе. Его провёл глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин

Ранее компания-проектировщик подготовила 30 вариантов эскизов фасадов гимназии. Школьная общественность: учащиеся, их родители и учителя выбрали четыре наиболее удачных, по их мнению решения. Теперь предстоит выбрать один проект, на основе которого и будет подготовлен проект будущего здания гимназии.

Максим Ряшин предложил на этой стадии подключить к обсуждению экспертов строительной отрасли и архитекторов. Совместно с общественностью они подготовят такой проект образовательной организации, который будет удобен для школьной общественности с учётом всех строительных требований и стандартов.

Важно отметить, что это первый подобный опыт не только в Ханты-Мансийске, но и в Югре. После его успешного внедрения, возможно тиражирование этой практики и в отношении других образовательных организаций.