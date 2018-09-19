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Омску остро не хватает школ
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Омску остро не хватает школ 

АиФ-Омск + ещё 2 19 сентября 2018
Фото: АиФ-Омск
На заседании комитета по социальным вопросам горсовета выступила директор департамента образования Инна Елецкая.
Она рассказала о ситуации со строительством школ в областном центре в разрезе выполнения поручений об односменной учёбе.
По словам Елецкой, к 2025 году надо будет создать 20 тысяч учебных мест. Особенно остро вопрос со школами и детскими садами стоит в новых микрорайонах Омска, поэтому приоритеты для депобра — это строительство школ в Амурском-2 на 1122 места и на ул. Завертяева на 550 учебных мест. Там же планируется создать пришкольный детский сад на 80 мест. Также в ближайшее время будет рассмотрен вопрос строительства детского сада на улице 22-й Рабочей.
По словам Елецкой, сейчас на территории Омска действует 152 учебных заведения. Это 99 школ, 19 гимназий, 13 лицеев, 16 школ с углублённым изучением отдельных предметов, две вечерние школы и три школы-интерната.
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