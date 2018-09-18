В Мосгордуме предложили создать банк лучших образовательных программ по экологии

Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова предложила создать московский банк лучших образовательных программ по экологии. Соответствующее предложение депутат озвучила в ходе заседания комиссии на тему «Университеты как драйвер экологического образования и науки».

«Нам необходимо создать московский банк лучших образовательных программ по экологии в целях устойчивого развития сферы экологии. Например, в него бы входили программы основ экологической безопасности и общественного экологического контроля. Я думаю, что формировать такой банк должны наши московские университеты», — сказала З. Зотова.

Депутат также назвала необходимым создание специального курса по экологической безопасности и общественному экологическому контролю.

«Год назад мы только стали готовить общественных инспекторов по охране окружающей среды. Надо такой курс разработать», — подчеркнула она.

По мнению главы комиссии, необходимо также развивать взаимодействие столичных и международных университетов. Она рекомендовала вузам поддержать инициативу о введении системы двойных дипломов, развитие совместных магистратур и аспирантур по программам, связанным с экологией. «Это должно стать важным шагом в укреплении международных контактов», — добавила З. Зотова.