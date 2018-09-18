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В Мосгордуме предложили создать банк лучших образовательных программ по экологии
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В Мосгордуме предложили создать банк лучших образовательных программ по экологии 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова предложила создать московский банк лучших образовательных программ по экологии. Соответствующее предложение депутат озвучила в ходе заседания комиссии на тему «Университеты как драйвер экологического образования и науки».
«Нам необходимо создать московский банк лучших образовательных программ по экологии в целях устойчивого развития сферы экологии. Например, в него бы входили программы основ экологической безопасности и общественного экологического контроля. Я думаю, что формировать такой банк должны наши московские университеты», — сказала З. Зотова.
Депутат также назвала необходимым создание специального курса по экологической безопасности и общественному экологическому контролю.
«Год назад мы только стали готовить общественных инспекторов по охране окружающей среды. Надо такой курс разработать», — подчеркнула она.
По мнению главы комиссии, необходимо также развивать взаимодействие столичных и международных университетов. Она рекомендовала вузам поддержать инициативу о введении системы двойных дипломов, развитие совместных магистратур и аспирантур по программам, связанным с экологией. «Это должно стать важным шагом в укреплении международных контактов», — добавила З. Зотова.
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