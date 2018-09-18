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Школьники из Южнопортового изучили финансовые механизмы
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Школьники из Южнопортового изучили финансовые механизмы 

Управа Южнопортового района 10 часов назад
Фото: Управа Южнопортового района
Обучающиеся седьмых классов учебного класса «Дубровка» школы № 1274 имени Маяковского посетили квест «Финансовый консультант». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Квест «Финансовый консультант» прошел в рамках проекта «Субботы московского школьника» в Российском экономическом университете имени Плеханова. Наши ребята изучили в форме игры различные финансовые механизмы, которые дали им возможность детально разобрать понятия «деньги», «банк», «доход» и другие, — уточнили в администрации.
Напомним, учебный корпус «Дубровка» находится на 1-й Дубровской улице, дом 16. (ео)
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