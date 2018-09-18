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Московская консерватория представит лучших молодых музыкантов из регионов
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Московская консерватория представит лучших молодых музыкантов из регионов 

Вечерняя Москва 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня вечером Российский музыкальный союз и Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского представят новый уникальный проект «Alumni. Лучшие выпускники консерваторий России». Состоится гала-концерт с участием лучших выпускников музыкальных учреждений в Большом зале Московской консерватории.
Как сообщают организаторы, основная идея проекта — показать «срез» нового поколения музыкантов страны, дать лучшим выпускникам нестоличных консерваторий уникальную возможность выступить на главной музыкальной сцене России, а также устроить впечатляющую ярмарку талантов.
— Предстоящий гала-концерт станет настоящим парадом молодых талантов, — говорит генеральный директор Российского музыкального союза Александр Клевицкий. — Ведущие музыкальные вузы страны выбрали для участия в проекте своих лучших выпускников — вчерашних студентов разных факультетов. Они только начинают свой творческий путь, и этот проект — прежде всего их шанс показать себя, выступить на прославленной сцене, приобрести новый профессиональный опыт.
Среди участников гала-концерта — воспитанники девяти российских консерваторий из Астрахани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Саратова. Каждый вуз направил на проект двух лучших своих выпускников. Первый самостоятельный выход на сцену Большого зала Московской консерватории станет для них незабываемым событием и стартовой точкой в профессиональной карьере.
— Идея проекта в том, чтобы представить московской публике лучших выпускников отечественных консерваторий, — уточняет автор идеи проекта, руководитель Гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза, солистка Московской государственной академической филармонии Екатерина Мечетина. — Отбор молодых музыкантов, которых утверждает худсовет проекта, осуществляет ученый совет каждой из консерваторий по итогам дипломных экзаменов. Участие в концерте примут исполнители-инструменталисты и вокалисты. Мы ждем всех, кто заинтересован больше узнать о молодых талантах из разных регионов нашей страны.
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