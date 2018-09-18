Московская консерватория представит лучших молодых музыкантов из регионов

Сегодня вечером Российский музыкальный союз и Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского представят новый уникальный проект «Alumni. Лучшие выпускники консерваторий России ». Состоится гала-концерт с участием лучших выпускников музыкальных учреждений в Большом зале Московской консерватории.

Как сообщают организаторы, основная идея проекта — показать «срез» нового поколения музыкантов страны, дать лучшим выпускникам нестоличных консерваторий уникальную возможность выступить на главной музыкальной сцене России, а также устроить впечатляющую ярмарку талантов.

— Предстоящий гала-концерт станет настоящим парадом молодых талантов, — говорит генеральный директор Российского музыкального союза Александр Клевицкий . — Ведущие музыкальные вузы страны выбрали для участия в проекте своих лучших выпускников — вчерашних студентов разных факультетов. Они только начинают свой творческий путь, и этот проект — прежде всего их шанс показать себя, выступить на прославленной сцене, приобрести новый профессиональный опыт.

Среди участников гала-концерта — воспитанники девяти российских консерваторий из Астрахани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Саратова. Каждый вуз направил на проект двух лучших своих выпускников. Первый самостоятельный выход на сцену Большого зала Московской консерватории станет для них незабываемым событием и стартовой точкой в профессиональной карьере.