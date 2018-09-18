Фабрика медалистов: как устроена гимназия, где учатся самые умные дети

Гимназия № 11 «Гармония» на улице Федосеева окружена панельными девятиэтажками, дорога к ней ведёт через стадион со старыми футбольными воротами и совковую детскую площадку. Совсем недавно школу начали обшивать разноцветной плиткой — работа здесь кипит.

На первый взгляд и не скажешь, что в этом году именно эта гимназия, как подсчитали в департаменте образования мэрии, выпустила больше всего умных школьников — 27 медалистов. Сейчас похвастаться подобными успехами в Новосибирске могут разве что инженерный лицей НГТУ и именитая гимназия № 1, которая, к слову, выпустила больше всего стобалльников ЕГЭ.

Уже на пороге становится понятно, что школа не совсем обычная — прямо у входа висит огромная плазма. С неё дети и учителя могут выйти в интернет или просто посмотреть объявления и расписание уроков, правда, почему-то не электронную версию, а их сканы. «Пользуемся вот. В этом году мы на ярмарке „УчСиб“ подсмотрели», — горделиво показывает Юлия Татарникова, завуч школы, как легко зайти с экрана на сайт школы.

В этой школе, как и в десятках других, наблюдают сильный прирост учащихся — в школе, рассчитанной на 700 школьников, учатся более полутора тысяч. Здесь под классы выделили несколько технических помещений, а некоторые кабинеты разделили на два. Несмотря на это, в разгар учебного дня на перемене в коридорах почти нет толкучки.

Под лестницей что-то светится разными цветами — это фонтан, который сияет синим, зелёным, красным и другими яркими цветами. «Это всё директор наш. Сказал как-то: „А давайте!“» — улыбается завуч.

В прошлом году школа отметила 30-летний юбилей — в 1987 году сюда пришли учиться более тысячи школьников. За это время она успела побывать школой № 193 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла, в 2003 году стала гимназией, а чуть меньше 10 лет назад получила собственное название — «Гармония». Последние несколько лет гимназия № 11 входит в топ-500 лучших школ России

«В этом году у нас 27 медалистов из пяти классов. Все медалисты по своим баллам поступили, кроме одной девочки, — у неё был творческий конкурс, она в театральный собиралась, нужно было набрать 54 балла, а ей дали 50 баллов. Все остальные поступили, из 27 у нас только четверо — на коммерческую основу, но на некоторых факультетах просто нет бюджетных мест. В другие города уехали 6–7 человек, причём из оставшихся 20 только 4–5 человек поступили не в НГУ. Мы просили наши классы, чтобы поднимали нашу экономику, оставались здесь, в наших вузах. Пока прислушались», — рассказала завуч Лариса Шпигунова, которая выпускает медалистов в этой школе уже 30 лет.

В школе результатами своих выпускников не кичатся, но и не прячут их. Ответить на вопрос, почему именно здесь больше всего медалистов, учителя однозначно не могут. «У нас нет такого, что, например, ребят натаскивают на ЕГЭ. Мне кажется, педагоги у нас опытные и требовательные. Мы много работаем с родителями — у нас есть выездной семинар, представляете. На целый день зимой выезжаем в какой-то лагерь: концерты, тренинги, зарница с родителями. Понятно, что они это поддерживают и мотивируют детей», — рассказывает завуч.

Почти всю историю существования во главе гимназии стоит директор Сергей Бегунов — правда, сейчас он в отпуске, и пообщаться с ним не удалось.

«Литературу мы всю покупаем, все справочники современные, каждый месяц. Всё есть. Это всё [директор] Сергей Иванович. Он команду себе сформировал, молодых педагогов набрал. Правда, один уже в Питер уехал от нас, его там сломили», — рассказывает Юлия Татарникова. По ее словам, помимо книг директор делает акцент на нескольких вещах, например, на патриотическом воспитании (в школе проводят собственный «Бессмертный полк»). Кроме того, Сергея Ивановича часто можно встреть в спортзале или в кабинетах, где преподаёт детям уроки нравственности. А в начале года собирает медалистов на собеседование.

Кроме уроков нравственности в школе преподают другие непривычные предметы, например человековедение, ТИМ — технологию инновационного мышления и ТПК — технологию профессиональной карьеры. Первые два — смесь психологии и обществознания, а ТПК позволяет школьникам быстрее понять, чем они хотят заниматься в будущем.

Особое место в школе занимает доска почёта — бывшие выпускники, достигшие каких-то особых успехов. Посреди отличников, школьников, награждённых грамотой МЧС , спортсменов и медиков здесь очень много певцов и актёров. Самый, пожалуй, известный выпускник — Александр Барановский , который снимался в фильмах и сериалах «Снайпер», «Десант есть десант», «Мастер», «Чёрный город», «Чернобыль» и других картинах.

В своё время на базе школы был художественно-эстетический центр, который работал по типу театрального кружка, — именно поэтому здесь так много талантливых выпускников: «Одно время дети в творчество уходили — у нас на этом была специализация. У нас очень много актёров, на режиссёра многие пошли, певцов».

Бывшие выпускники в голос говорят о том, что помимо собственной мотивации получить медаль им помогали не столько современная техника, сколько учителя.

«Могу точно сказать, что наши учителя всегда были заинтересованы в том, чтобы мы получали более высокие оценки, всегда от них шёл этот посыл, и они всё давали для этого. Мне безумно повезло с учителями, они очень классные. Медаль даёт десять баллов [к ЕГЭ при поступлении] или пять. Но я очень хорошо сдала ЕГЭ, так что мне они не пригодились», — рассказала корреспонденту НГС Карина Ляникова. Сейчас девушка учится в НГТУ.

Сейчас в гимназии с самыми умными школьниками мечтают только об одном — о новых классах. Старшеклассники для одного из мероприятий сделали макет школы — уже в новой обшивке, — где придумали перенести часть классов, детскую и спортивную площадку на крышу. Жаль, что это не по нормам, вздыхают учителя. «Все гимназии и лицеи в городе, они как самодостаточные. Город помогает, конечно, но не так масштабно. Может, когда нам будет 100 лет, а так мы молодой школой считаемся», — говорит Юлия Татарникова.

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