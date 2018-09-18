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Проводится набор слушателей Президентской программы подготовки кадров
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Проводится набор слушателей Президентской программы подготовки кадров 

РИА «ФедералПресс» 11 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ростовской области проводят конкурс по отбору и приему заявок от специалистов для обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров на 2018/19 учебный год. Проводит его правительство региона и вузы — участники программы.
Учеба будет проходить в Южном федеральном университете и в Южно-Российском институте управления РАНХиГС. Специализации программы: «Менеджмент» и «Управление ресурсами бизнеса». По словам начальника управления инноваций в органах власти областного правительства Бориса Носко, цель данной программы заключается в «содействии развитию управления организациями для повышения их конкурентоспособности и эффективности».
В пресс-службе правительства Ростовской области отметили, что за 21 год реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России в регионе обучение прошли 2254 человека. Отмечается, что 387 из них были направлены на зарубежную стажировку, а 154 человека прошли стажировку на российских предприятиях. В резерве управленческих кадров Дона состоят 27 выпускников.
Федеральные и региональные бюджеты выплачивают две трети от общей стоимости обучения специалистов. При этом, зарубежная стажировка участников программы оплачивается за счет средств принимающей стороны.
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