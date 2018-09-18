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В костромских школах открылись пункты приема корма для кошек и собак
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В костромских школах открылись пункты приема корма для кошек и собак 

k1news.ru 11 часов назад
Фото: k1news.ru
В Костроме в очередной раз стартовала акция по сбору корма для бездомных животных «Две на помощь четырём». Ее организовали волонтеры движения «Будь онлайн», сообщает городская администрация.
В этом году стать участниками этого мероприятия вновь захотели школы города. Они открывают пункты сбора корма, а потом передают их приюту для животных. В прошлом году школьники и их родители смогли собрать более 60 килограммов корма.
В этот раз пункты будут открыты до 22 сентября в школах № 13, 30 и лицеях № 17 и 20.
Весь корм направят в приют «Право на жизнь».
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