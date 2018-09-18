Студия подготовки к школе на Северном бульваре открыла набор

Студия подготовки к школе «Умничка» при центре досуга и спорта «Юность» открыла набор на текущий учебный год. Как сообщили в администрации учрежедния, на занятия ждут дошкольников в возрасте пяти-шести лет.

-Занятия направлены на развитие умений работать в коллективе сверстников, взаимодействовать друг с другом, доводить начатое дело до конца, контролировать свои действия, — рассказали в администрации «Юности».

Студия находится в помещении центра по адресу: Северный бульвар, дом 3, корпус 1.

Записаться можно на официальном сайте учреждения или по телефону: 8-499-745-28-50. (ип)