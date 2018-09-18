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Студия подготовки к школе на Северном бульваре открыла набор
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Студия подготовки к школе на Северном бульваре открыла набор 

Управа района Отрадное 11 часов назад
Фото: Управа района Отрадное
Студия подготовки к школе «Умничка» при центре досуга и спорта «Юность» открыла набор на текущий учебный год. Как сообщили в администрации учрежедния, на занятия ждут дошкольников в возрасте пяти-шести лет.
-Занятия направлены на развитие умений работать в коллективе сверстников, взаимодействовать друг с другом, доводить начатое дело до конца, контролировать свои действия, — рассказали в администрации «Юности».
Студия находится в помещении центра по адресу: Северный бульвар, дом 3, корпус 1.
Записаться можно на официальном сайте учреждения или по телефону: 8-499-745-28-50. (ип)
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