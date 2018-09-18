Объявлены победительницы национального конкурса «Для женщин в науке» 

Жюри российского этапа конкурса L'Oreal-UNESCO «Для женщин в науке» выбрало десять стипендиатов 2018 года. Каждой из них будет выплачен приз размером 500 000 рублей. Имена победительниц опубликованы на официальном сайте премии.
Конкурс «Для женщин в науке» — совместный проект ЮНЕСКО и компании L'Oreal, в России его поддерживают Академией наук и Минобрнауки. В 2018 году он проходил в стране в 12-й раз.
В этом году стипендии получат Елена Анашкина (Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород), Татьяна Герасимова (Институт органической и физической химии имени А. Е. Арбузова, Казань), Анастасия Ефименко (Институт регенеративной медицины Медицинского НОЦ МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва), Ольга Иванова (Институт общей и неорганической химии РАН, Москва), Юлия Калугина (Томский государственный университет, Томск), Наталия Мельникова (Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, Москва), Елизавета Панфилова (Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, Саратов), Анастасия Пенькова (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург), Валерия Родионова (Балтийский федеральный университет имени И. Канта, Калининград) и Екатерина Скорб (Университет ИТМО, Санкт Петербург).
Согласно положению конкурса, в нем могут участвовать женщины-ученые, кандидаты и доктора наук в возрасте до 35 лет (включительно), работающие в российских научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и биология. Стипендиатов отбирают по научным успехам, значимости и практической пользе их научных исследований, а также по желанию продолжать научную карьеру в России.
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