Объявлены победительницы национального конкурса «Для женщин в науке»

Жюри российского этапа конкурса L'Oreal-UNESCO «Для женщин в науке» выбрало десять стипендиатов 2018 года. Каждой из них будет выплачен приз размером 500 000 рублей. Имена победительниц опубликованы на официальном сайте премии.

Согласно положению конкурса, в нем могут участвовать женщины-ученые, кандидаты и доктора наук в возрасте до 35 лет (включительно), работающие в российских научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и биология. Стипендиатов отбирают по научным успехам, значимости и практической пользе их научных исследований, а также по желанию продолжать научную карьеру в России.

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