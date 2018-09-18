Преподаватели школы в районе Якиманка рассказали о возможностях дополнительного образования

Преподаватели школы №1799 в районе Якиманка организовали 15 сентября фестиваль «Город мастеров». Ученики и их родители познакомились со всеми возможностями дополнительного образования.

— К нам пришли дошкольники, им очень интересно было посмотреть, как выглядит здание изнутри. К тому же все хотели узнать о том, какое образование, помимо стандартной школьной программы, могут предложить преподаватели, — проинформировала сотрудник учреждения Ирина Кружкова.

Кроме этого, на мероприятии дети поучаствовали в шахматном турнире, создали свой мультфильм и телевизионный сюжет и сыграли в волейбол.