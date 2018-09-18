Ещё
Преподаватели школы в районе Якиманка рассказали о возможностях дополнительного образования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преподаватели школы в районе Якиманка рассказали о возможностях дополнительного образования 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 11 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Преподаватели школы №1799 в районе Якиманка организовали 15 сентября фестиваль «Город мастеров». Ученики и их родители познакомились со всеми возможностями дополнительного образования.
— К нам пришли дошкольники, им очень интересно было посмотреть, как выглядит здание изнутри. К тому же все хотели узнать о том, какое образование, помимо стандартной школьной программы, могут предложить преподаватели, — проинформировала сотрудник учреждения Ирина Кружкова.
Кроме этого, на мероприятии дети поучаствовали в шахматном турнире, создали свой мультфильм и телевизионный сюжет и сыграли в волейбол.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Детям и подросткам расскажут про итальянскую школу в библиотеке имени Маргариты Рудомино Комплексное благоустройство началось в Красносельском районе День гражданской обороны отметят в столице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20378
Стал известен ответ Путина Нетаньяху637
Раскрыт секрет недоласканных женщин8
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Россиянка рассказала о своём отравлении в Солсбери397
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение