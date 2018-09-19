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На стадионе школы №1413 в Бибиреве пройдет кросс
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На стадионе школы №1413 в Бибиреве пройдет кросс 

Управа района Бибирево + ещё 1 12 часов назад
Фото: Управа района Бибирево
Юные любители бега из Бибирева в возрасте от 4 до 16 лет в ближайший четверг, 20 сентября, смогут пробежать кросс. Забеги организует спортивно-досуговый центр «Кентавр» на стадионе школы № 1413.
— В зависимости от возрастной категории участникам предстоит преодолеть 200, 600, 800 метров или один километр. Победители определяются по наименьшему времени прохождения дистанции, — рассказал заместитель директора по спортивной работе спортивно-досугового центра «Кентавр» Алексей Тарасов.
Регистрация будет производиться в 16.00, а соревнования начнутся в 16.30.
Адрес стадиона школы № 1413 — улица Белозерская, дом 7. (ип)
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