На стадионе школы №1413 в Бибиреве пройдет кросс

Юные любители бега из Бибирева в возрасте от 4 до 16 лет в ближайший четверг, 20 сентября, смогут пробежать кросс. Забеги организует спортивно-досуговый центр «Кентавр» на стадионе школы № 1413.

— В зависимости от возрастной категории участникам предстоит преодолеть 200, 600, 800 метров или один километр. Победители определяются по наименьшему времени прохождения дистанции, — рассказал заместитель директора по спортивной работе спортивно-досугового центра «Кентавр» Алексей Тарасов

Регистрация будет производиться в 16.00, а соревнования начнутся в 16.30.

Адрес стадиона школы № 1413 — улица Белозерская, дом 7. (ип)