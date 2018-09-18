Ещё
Школьники Выхина-Жулебина приняли участие в «Кроссе нации — 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники Выхина-Жулебина приняли участие в «Кроссе нации — 2018» 

Управа района Выхино-Жулебино 12 часов назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В субботу, 15 сентября, состоялся замечательный праздник здоровья — Всероссийский день бега «Кросс нации — 2018». В нем приняли участие ученики школьного корпуса № 5 из ГБОУ «Школа № 1793» района Выхино-Жулебино вместе с преподавателем физической культуры Данильченковой О. Е.
Самый младший участник школы Степан П. бежал 1 км, остальные ребята бежали 3 км в потоке 11–15 лет.
Достойно выступили все. Лучшими были Григорий А., Данила Р., Рушан Х., Степан Б.
А педагог Ольга Егоровна заняла 2-е место среди женщин 40+ лет. (ис)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Скрипачка Анна Кондратенко выступила в школе искусств района Выхино-Жулебино На Рязанском проспекте состоялась презентация программы по цифровизации университетской среды В культурном центре на Лермонтовском проспекте откроется фотовыставка «Мой город»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20380
Раскрыт секрет недоласканных женщин9
Стал известен ответ Путина Нетаньяху639
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Россиянка рассказала о своём отравлении в Солсбери398
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение