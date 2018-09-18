Школьники Выхина-Жулебина приняли участие в «Кроссе нации — 2018»

В субботу, 15 сентября, состоялся замечательный праздник здоровья — Всероссийский день бега «Кросс нации — 2018». В нем приняли участие ученики школьного корпуса № 5 из ГБОУ «Школа № 1793» района Выхино-Жулебино вместе с преподавателем физической культуры Данильченковой О. Е.

Самый младший участник школы Степан П. бежал 1 км, остальные ребята бежали 3 км в потоке 11–15 лет.

Достойно выступили все. Лучшими были Григорий А., Данила Р., Рушан Х., Степан Б.

А педагог Ольга Егоровна заняла 2-е место среди женщин 40+ лет. (ис)