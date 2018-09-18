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Пути миграции перелётных птиц изучат в Мининском университете
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Пути миграции перелётных птиц изучат в Мининском университете 

Newsroom24 12 часов назад
Фото: Newsroom24
С 20 по 30 сентября на базе Агробиостанции Мининского университета состоится уникальное событие — Осенняя научная орнитологическая смена 2018. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
В рамках смены у обучающихся Мининского университета будет возможность принять участие в научно-исследовательской деятельности под руководством ведущих научных сотрудников Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (Москва) и познакомиться с методами изучения миграционных путей перелетных видов птиц, а также приобрести опыт использования результатов научной деятельности при обучении школьников в рамках Полевой школы выходного дня, которая будет проходить 28-30 сентября в качестве одного из направлений работы Смены.
Фото с сайта НГПУ
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