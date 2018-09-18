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Полномочия Миннауки пропишут в уставах МГУ и СПбГУ
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Полномочия Миннауки пропишут в уставах МГУ и СПбГУ 

Парламентская газета 12 часов назад
Фото: Парламентская газета
Министерство науки и высшего образования внесёт изменения в уставы МГУ и СПбГУ. Соответствующий проект постановления размещён на официальном портале нормативных правовых актов.
Предлагается прописать в уставах Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета наделение Миннауки полномочиями учредителя юрлиц, входящих в научно-образовательные комплексы этих вузов.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в соответствии с Федеральным законом «О Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» полномочия учредителя юрлиц, входящих в научно-образовательный комплекс этих вузов, «осуществляет уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по согласованию с МГУ и СПбГУ».
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