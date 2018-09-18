Как получить образование за границей почти бесплатно

Фото: studyabroad.ru Мечта об обучении за границей кажется большинству россиян недостижимой, и в некоторых случаях такое представление вполне оправдано — к примеру, один год учебы в Оксфорде стоит около трех миллионов рублей. Однако есть способы получить диплом о высшем образовании в одном из иностранных вузов почти даром. Рассказываем, что нужно, чтобы поступить в европейский университет, какие расходы предстоят будущим студентам, и как сэкономить, собираясь на учебу за рубеж.

Обучение на местном языке

Финляндии, Германии, Франции, Испании и Фото: womo.ua Ряд вузов Норвегии Италии предлагает бесплатное обучение не только местным жителям, но и иностранным гостям. Однако учиться в этом случае нужно будет на государственном языке той страны, в которую вы едете. А вот желающим слушать лекции на английском придется платить внушительную сумму.

Кроме того, некоторые вузы Европы принимают студентов из-за рубежа на «условно бесплатное» обучение. Это значит, что сама учеба будет бесплатной, но студентам нужно будет делать обязательные взносы — в среднем около тысячи евро в год — на административные расходы вуза, студенческий проездной или доступ к государственным библиотекам.

Международные образовательные программы

Фото: prouchebu.com Учиться за границей можно и в рамках международных образовательных программ. Однако нужно иметь в виду, что большинство из них предполагают обучение в магистратуре, то есть для начала российскому студенту нужно будет получить диплом о высшем образовании на родине. Вот несколько подобных программ.

1. Erasmus Plus

Эта программа охватывает вузы стран Евросоюза , Исландии, Норвегии, Турции, Македонии и Лихтенштейна. Стипендия, которая выплачивается участникам Erasmus Plus, покроет не только стоимость обучения, но и расходы на проживание, транспорт и страховку.

2. Chevening

В рамках программы Chevening можно целый год бесплатно учиться в одном из вузов Великобритании, не задумываясь о тратах на проживание, проезд и оформление визы. Для того чтобы стать участником программы, нужно иметь степень бакалавра, двухлетний трудовой стаж и знание английского языка. Кстати, одним из условий является возвращение в родную страну в течение двух лет после окончания обучения.

3. DAAD

Участники программы DAAD получают право на годовое обучение в одном из университетов Германии. При этом студент получает ежемесячную стипендию в 850 евро и медицинскую страховку. Помимо этого, ему частично компенсируют расходы на перелет и даже языковые курсы. Чтобы поучаствовать в программе, нужно иметь диплом бакалавра, специалиста или магистра.

4. «Глобальное образование»

Это российская стипендиальная программа, в рамках которой россияне могут становиться обладателями грантов на обучение в зарубежных вузах. Но сейчас программа приостановлена — в конце прошлого года число ее участников достигло целевого показателя в 718 человек. Дата открытия дополнительного набора пока неизвестна.

Стипендии зарубежных вузов

Фото: migrantinform.ru Стипендии студентов зарубежных вузов намного выше, чем в России, поэтому выплаты вполне могут покрыть расходы на обучение и проживание. Однако получить право на стипендию не так-то просто — чаще всего для этого нужно не только хорошо учиться, но и проявлять лидерские качества.

Некоторые вузы платят стипендии и малообеспеченным студентам. При этом малоимущих определяют по европейским меркам: так, в Швейцарской высшей технической школе Цюриха право на стипендию имеют студенты, доход семьи которых не превышает 100 тысяч рублей.

Допрасходы

Фото: euroroaming.ru Для того чтобы поступить в зарубежный вуз, нужно подтвердить свое владение иностранным языком, а для этого — получить соответствующий сертификат. Например, тест TOEFL обойдется в 260 долларов, а IELTS — в 14–23 тысяч рублей в зависимости от региона России. В немецких вузах с вас, скорее всего, потребуют TestDaF, сдать который можно за 145 евро, а во Франции — сертификат DELF, стоимость которого колеблется от 2,5 до шести тысяч рублей.

Кроме того, вам потребуется студенческая виза и страховой полис. Например, виза в Германию будет стоить вам 60 евро, а во Францию — около 100 евро. На страховку придется потратить еще порядка пяти тысяч рублей, и это всего лишь за три месяца. Кстати, чтобы получить студенческую визу, нужна справка о зачислении в зарубежный вуз. Также вам надо будет перевести документы на иностранный язык и отправить их почтой — это потребует дополнительных вложений в размере 15–20 тысяч рублей. Прибавьте к этому расходы на перелет, аренду жилья (если вы не участник образовательной программы) и питание.

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По материалам sravni.ru.