В СГЮА состоялось заседание регионального Совета ректоров

На базе Саратовской государственной юридической академии прошло заседание Совета ректоров высших учебных заведений Саратовской области под руководством председателя, ректора СГЮА, профессора, депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова.

Главным вопросом повестки рабочего совещания, в котором помимо ректоров региональных вузов также приняли участие министр образования Саратовской области Ирина Седова и председатель Общественной палаты региона Александр Ландо , стала тема трудоустройства и последующего закрепления выпускников региональных вузов в районах Саратовской области, которые испытывают острую кадровую потребность в квалифицированных профильных специалистах в различных сферах.

Участники заседания отметили, что сегодня во многих муниципальных образованиях Саратовской области активно развивается социальная инфраструктура, повышается уровень жизни, появляются новые рабочие места, что неизменно влечет за собой необходимость в кадрах, имеющих высокую квалификацию и соответствующий уровень подготовки.

Однако сегодня многие молодые специалисты предпочитают оставаться работать в областном центре, несмотря на наличие в других населенных пунктах региона множества вакансий по профилю полученного образования, в связи с чем для решения сложившейся ситуации в ближайшее время министерству образования Саратовской области, главам районов совместно с Советом ректоров вузов Саратовской области было предложено разработать комплекс дополнительных мотивационных механизмов, которые позволят создать достойные и комфортные условия труда для выпускников вузов и сделать работу в районах региона более привлекательной для молодежи.

В завершении заседания председатель Совета ректоров вузов Саратовской области Сергей Суровов подчеркнул, что руководители высших учебных заведений региона уже приступили к формированию конкретных предложений по данному вопросу, которые впоследствии будут направлены на рассмотрение в профильное министерство и главе региона.