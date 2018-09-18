Ученики образовательного комплекса №2117 приняли участие в тематическом занятии

Фото: официальная страница учреждения в социальных сетях

Ребята из образовательного комплекса «Школа №2117» посетили 16 сентября тематический урок.

Совместно с педагогами занятие провели ученики 11 «А» класса. В мероприятии приняли участие ребята из дошкольной площадки №6. Они познакомились с особенностями создания летательных аппаратов. Детям объяснили законы физики и продемонстрировали несколько практических опытов. В импровизированном исследовании использовали электрический фен, воздушные шары, бумагу и ножницы.

Как сообщили на официальной странице образовательного комплекса в социальных сетях, мероприятие прошло в рамках проекта «Просто о сложном».