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Ученики образовательного комплекса №2117 приняли участие в тематическом занятии
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Ученики образовательного комплекса №2117 приняли участие в тематическом занятии 

Администрация городского округа Щербинка 13 часов назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальная страница учреждения в социальных сетях
Ребята из образовательного комплекса «Школа №2117» посетили 16 сентября тематический урок.
Совместно с педагогами занятие провели ученики 11 «А» класса. В мероприятии приняли участие ребята из дошкольной площадки №6. Они познакомились с особенностями создания летательных аппаратов. Детям объяснили законы физики и продемонстрировали несколько практических опытов. В импровизированном исследовании использовали электрический фен, воздушные шары, бумагу и ножницы.
Как сообщили на официальной странице образовательного комплекса в социальных сетях, мероприятие прошло в рамках проекта «Просто о сложном».
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