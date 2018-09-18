Измайловская школа будет готовить ребят ВАО в медики и инженеры

В измайловской школе №444 начинают действовать сразу два факультатива: «Школа будущего врача» и «Школа будущего инженера».

Медицинский класс для ребят из 8-х и 9-х классов здесь работает уже третий год, но теперь в нем смогут обучаться дети из других школ при успешном прохождении подготовительных курсов. Занятия будут проходить в реально оборудованной лаборатории сферы здравоохранения.

В рамках инженерного класса учащихся будут готовить к поступлению в ведущие технические вузы Москвы и других регионов России, разбирая задачи уровня олимпиад и вступительных экзаменов. Эти занятия будут проходить по утрам в субботние дни, и опять-таки доступны для школьников 8-х и 9-х классов всего Восточного округа.