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Измайловская школа будет готовить ребят ВАО в медики и инженеры
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Измайловская школа будет готовить ребят ВАО в медики и инженеры 

Управа района Измайлово города Москвы 13 часов назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В измайловской школе №444 начинают действовать сразу два факультатива: «Школа будущего врача» и «Школа будущего инженера».
Медицинский класс для ребят из 8-х и 9-х классов здесь работает уже третий год, но теперь в нем смогут обучаться дети из других школ при успешном прохождении подготовительных курсов. Занятия будут проходить в реально оборудованной лаборатории сферы здравоохранения.
В рамках инженерного класса учащихся будут готовить к поступлению в ведущие технические вузы Москвы и других регионов России, разбирая задачи уровня олимпиад и вступительных экзаменов. Эти занятия будут проходить по утрам в субботние дни, и опять-таки доступны для школьников 8-х и 9-х классов всего Восточного округа.
Регистрация на сайте mos.ru (на портале госуслуг) появится в ближайшее время. Куратором медицинского профиля станет педагог 444-й школы Татьяна Юрьева, инженерного — Марина Пашедко.
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