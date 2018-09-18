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В духовно-образовательном центре на Большой Академической начался прием учеников
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В духовно-образовательном центре на Большой Академической начался прием учеников 

Управа района Тимирязевский города Москвы 13 часов назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Духовно-образовательный центр при храме святого великомученика Георгия Победоносца в районе Коптево объявил набор в воскресную школу для юных и взрослых прихожан. Об этом сообщается на сайте храма.
«В школу принимаются дети в возрасте от 7 до 12 лет, а также взрослые. Занятия будут проходить по субботам с 12.00 до 14.20», — говорится в сообщении.
Отмечается, что записаться в воскресную школу можно в церковной лавке, за свечным ящиком в храме или по электронной почте miha_m@inbox.ru.
Получить подробную информацию можно по телефону 8 (985) 640-70-17.
Напомним, храм святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве находится по адресу улица Большая Академическая, 33. (мю)
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