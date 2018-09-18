В духовно-образовательном центре на Большой Академической начался прием учеников

Духовно-образовательный центр при храме святого великомученика Георгия Победоносца в районе Коптево объявил набор в воскресную школу для юных и взрослых прихожан. Об этом сообщается на сайте храма.

«В школу принимаются дети в возрасте от 7 до 12 лет, а также взрослые. Занятия будут проходить по субботам с 12.00 до 14.20», — говорится в сообщении.

Отмечается, что записаться в воскресную школу можно в церковной лавке, за свечным ящиком в храме или по электронной почте miha_m@inbox.ru.

Получить подробную информацию можно по телефону 8 (985) 640-70-17.

Напомним, храм святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве находится по адресу улица Большая Академическая, 33. (мю)