Детские центры без лицензии

Когда лицензия не нужна

Когда детским центрам нужна лицензия — в «Деле»Напомним: если детский центр занимается образовательной деятельностью, ему нужна лицензия и без нее работать нельзя. Об этом мы рассказывали в прошлой статье. Но есть исключение: если ИП работает лично, без сотрудников-педагогов, лицензия не нужна.

Все остальные клубы без лицензии не должны ничему учить. Зато вот чем они могут заниматься:

присматривать за детьми;

развлекать;

проводить занятия для социализации и общего развития.

Разберем, что можно и чего нельзя детским центрам в каждом из этих случаев. Не нужна лицензия, если ИП работает лично и не нанимает педагогов

Когда не нужно получать лицензию при образовательной деятельности — в «Законе об образовании»

В 2013 году закон разделил предпринимателей:

работают сами, не нанимают педагогов в штат — лицензия не нужна;

открывают детские клубы и нанимают педагогов в штат — нужна лицензия. А руководителям придется получать корочку «Менеджмент в образовании», достаточно трехмесячных дистанционных курсов профессиональной переподготовки.

Чтобы открыть детский клуб без лицензии, предприниматель должен работать сам, без наемных педагогов. Для этого ему придется получать профильное образование. Например, для курсов по рисованию подойдет диплом высшего образования «Учитель изобразительного искусства» или среднее образование по специальности «Живопись». Если по образованию он экономист, достаточно пройти курсы переподготовки, например по программе «Педагог ИЗО в организациях дополнительного образования». В штат можно нанять администратора, повара, инструктора, уборщицу или няню, но нельзя взять на работу человека с должностью воспитателя, педагога, учителя, преподавателя, методиста в трудовой книжке.

Ольга — музыкант, и занимается флейтой с малышами от трех лет. Она преподает сама, поэтому лицензия ей не нужна.

Если она возьмет на работу преподавателя по вокалу, придется получать лицензию. Без лицензии она может нанять администратора, чтобы он отвечал на звонки, вел социальные сети, следил за чистотой. Но учить детей музыке администратор не сможет.

Иногда предприниматели оформляют преподавателя администратором, чтобы не получать лицензию. Кажется, что всё равно никто не узнает. В реальности это рискованно. Если родители пожалуются на клуб, придет проверка. Тогда выяснится, что администратор учит детей. Доказать это будет несложно: достаточно опросить родителей.

Если ИП работает сам, из ОКВЭДов подойдет код 85.41 — «Образование дополнительное детей и взрослых». В клубе без лицензии присматривают за детьми

Если с детьми гуляют и играют, их кормят и укладывают спать по режиму, лицензия не нужна. Клуб заключает с родителями договор на присмотр и уход. Закон говорит о присмотре и уходе так: [IMG name="1-13.png"]

Таким клубам нужно выбирать код ОКВЭД 88.91 — «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми», он относится к социальным услугам. С таким ОКВЭДом надо заниматься социальными услугами. Если начать готовить к школе, это может обнаружить проверка. В лучшем случае обойдется требованием получить лицензию или предупреждением, в худшем — штрафом или даже приостановлением деятельности клуба.

Детский клуб «Радужка» занимался присмотром и уходом за детьми. В клуб пришла прокуратура , потому что два раза в неделю с детьми проводили уроки по подготовке к школе. Прокуратура нашла признаки, что клуб занимался образовательной деятельностью:

учебники, прописи, рабочие тетради;

договор оферты со стоимостью занятий группы «Знай-ка», в котором упомянута дошкольная программа для детей 5—6 лет;

методические материалы и пособия в комнате для занятий.

Суд согласился с прокуратурой, но заменил штраф на предупреждение. Судебное дело.

В клубе развлекают детей

Развлекательные клубы есть почти в каждом торговом центре: там можно оставить ребенка, пока ходишь по магазинам, или заказать праздник, шоу-программу, квест. В клубе много игрушек, лабиринты, батуты, горки, а с детьми работают аниматоры, инструкторы, организаторы. Прийти и уйти можно в любое время. Фиксированных занятий нет, а родители платят по часам или за мероприятие.

Такие клубы работают под ОКВЭДом 93.29.9 — «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая». Клуб проводит общеразвивающие занятия

В клубе с детьми занимаются творчеством, танцами, спортом. Это похоже на образовательную деятельность, но у занятий не все признаки образовательной деятельности и другие коды ОКВЭД.

Клубную деятельность выбирают предприниматели, которые не считают свои занятия образовательными. Они называют центры досуговыми, нанимают специалистов по работе с детьми и инструкторов, работают без образовательной программы и фиксированного расписания. Наташа ходит в клуб на занятия по лепке и арт-терапии. Иногда маме некогда водить дочь, и та пропускает занятия. Но это неважно: в клубе нет жесткого расписания, никто не оценивает результат. Главное, чтобы ребенку нравилось.

Из ОКВЭДов подойдет 90.04.3 — «Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества».

«О порядке организации образовательной деятельности в приложении к приказу Минобрнауки

С клубной деятельностью не всё однозначно. В 2013 году Министерство образования описало, как организовывать дополнительное образование, и перечислило его формы:

клубы,

секции,

кружки,

лаборатории,

студии,

оркестры,

творческие коллективы,

ансамбли,

театры.

Ничто не мешает кружкам, клубам и секциям быть образовательными. Судебные решения по клубным делам разные. Иногда суды встают на сторону предпринимателей.

Прокуратура проверила центр раннего развития «Супердетки» и посчитала, что компания ведет образовательную деятельность без лицензии. В центре учили английскому. Предприниматель настаивала, что у нее кружок, специальных программ нет, и это не образование.

Суд рассмотрел такие факты о клубе:

с родителями заключали договоры о досуговой и воспитательной деятельности;

количество детей на занятиях всегда разное, посещение клуба несистематическое;

в клубе нет педагогогов, там работают руководитель кружка, администратор и организатор детского досуга;

в документах и рекламе нет ничего об обучении.

Суд не увидел в работе клуба образовательной деятельности и согласился с собственником. Судебное дело.

В другом деле прокуратура выиграла.

Прокуратура и Министерство образования проверили детский клуб «Веселые горошины». Проверяющие опросили собственника, проверили сайт и документы и вот что нашли:

программу дошкольного образования «Детство»;

расписание занятий для детей разного возраста;

договоры с родителями на обучение по образовательной программе;

трудовые договоры с педагогами — воспитателем и логопедом;

должностную инструкцию воспитателя с описанием его обязанностей как педагога;

медицинские книжки педагогов.

Суд решил, что клуб ведет образовательную деятельность, и оштрафовал его на 4000 рублей.

Судебное дело

Ответ Гаранта

Эксперт портала Гарант.ру разобрал вопрос про кружок танцев и тоже не дал однозначного ответа на вопрос, нужна ли лицензия: [IMG name="2-2.jpg"]

Образовательная деятельность — это набор признаков: системность, результат, обязательность, продолжительность, последовательность. Чтобы доказать, что лицензия не нужна, придется показать, что в занятиях таких признаков нет, и подтвердить это договорами и другими документами. Мнение владельца детского клуба

У Михаила (это вымышленное имя) детские центры в двух городах и франчайзинговая сеть. Он рассказал, что думает о лицензиях.

— У меня два детских центра. В них мы готовим детей к школе, занимаемся ментальной арифметикой, скорочтением и каллиграфией. Такие центры не нужно было лицензировать, пока в 2013 году не приняли новый закон об образовании.

Один из моих детских центров работает с лицензией. Пятнадцать лет назад я начал заниматься дополнительным образованием взрослых, организовал курсы повышения квалификации и получил лицензию для дополнительного образования. Позже просто добавил занятия для детей.

Когда я открыл второй клуб в торгово-офисном центре, я тоже хотел его лицензировать. Мы пригласили пожарного инспектора для проверки помещения, он постучал по стенам и сказал, что перегородки из гипрока не пойдут. Как минимум одна стена должна быть несгораемой, поэтому разрешения работать в этом помещении он не дал. Мы пригласили пожарного инспектора для проверки помещения, он постучал по стенам и сказал, что перегородки из гипрока не пойдут

Менять место было затратно, но проблема даже не в этом. У нас в городе почти нет помещений с пожарным выходом и тремя туалетами, как требуется для детских центров. Либо цена за аренду такая, что детскому клубу не потянуть.

Если лицензируешь клуб, раз в три года будут приходить проверки. К последней я готовился три месяца, похудел на четыре килограмма. Зато когда лицензии нет, ты в списках департамента образования не значишься, и проверка придет только если жалоба или форс-мажор. Поэтому один из центров я не стал лицензировать.

Я завуалировал образовательную деятельность: взял клубный ОКВЭД, педагогов оформил инструкторами-модераторами. Мы как бы не обучаем никого, просто проводим время за изучением английского. Многие центры работают именно так.

Чтобы центр развивался, нужны педагоги. Но если в штате педагоги, нужна лицензия. Чтобы избежать лицензирования, руководители или никак не оформляют педагогов, или оформляют по трудовому договору консультантами, инструкторами. Иногда ИП берет ОКВЭДы «аренда» и «консультационная деятельность», приглашает других ИП с педагогическим образованием и сдает им свое помещение. То есть сам предприниматель клуб не держит, а отдает место для занятий с детьми. Ему лицензия не нужна и приглашенным предпринимателям тоже — каждый из них работает сам. Кажется, всем хорошо. Проблема в том, что тогда каждому педагогу нужно открыть расчетный счет, поставить онлайн-кассу и деньги принимать, заключать договоры с родителями. Не каждый педагог на это пойдет.

За образовательной деятельностью в области присматривают восемь сотрудников. Они по плану проверяют детские сады, школы, дома творчества и всех, у кого уже есть лицензия. Им некогда бегать по клубам. Мы тоже стараемся не давать повода для проверок и соблюдать законы: официально регистрируемся, платим налоги, по-честному занимаемся с детьми. Мнение юридического консультанта

Юридический консультант Марина Петрова поделилась мыслями о мнении владельца детского клуба:

— Требования к небольшим клубам с образовательными занятиями кажутся избыточными. Клубу с двумя преподавателями и парой классов затруднительно работать по правилам, которые написаны для домов творчества с четырьмя сотнями детей. Но есть требования закона, которые касаются жизни и здоровья, их нужно выполнять. Например, закон запрещает открывать клубы в цоколе, потому что там не хватает дневного света и свежего воздуха.

С ограничениями можно работать. Если в цоколе полноценные окна и хорошая вентиляция, я рекомендую пригласить Роспотребнадзор для консультации. Они осмотрят помещение и могут его одобрить.

ИП не нужно полуать заключение МЧС для оформления лицензии. Но правила пожарной безопасности соблюдать нужно. Иначе проверке клуб могут оштрафовать. Можно обратиться в компанию, которая делает пожарные аудиты, просчитать пожарные риски и получить рекомендации, как действовать.

Найти подходящее помещение сложнее всего. Понимаю тех, кто открывался пять—десять лет назад: место насиженное, уходить не хочется и затратно, как говорит Михаил. Но, если руководитель решил заниматься этим бизнесом всерьез, я бы порекомендовала готовиться к переезду.

Плановые проверки проходят обычно раз в три года, в образовании, социальных услугах, здравоохранении и некоторых других сферах — раз в два года. Бывает, плановые проверки вовсе не приходят. Повод для внеплановой — жалоба или решение прокуратуры.

Часто предприниматели говорят: «Буду работать, как работал. Что мне грозит, если придут? Заплачу штраф». Но помимо штрафа, проверяющие напишут список требований, которые нужно исправлять. Если требования проигнорировать, будет суд и, возможно, приостановка деятельности клуба. Иными словами, собственник или выполняет требования проверяющих, или закрывается.

Если дети занимаются в клубе с лицензией, родители могут получать налоговые вычеты, оплачивать занятия материнским капиталом, а в будущем — и сертификатами дополнительного образования.