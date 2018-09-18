Еще 60 российских пилотов могут лишиться свидетельств

Что произошло?

Летом 2018 года Челябинская транспортная прокуратура потребовала суд признать незаконным обучение более сотни пилотов в Южно-Уральском государственном университете. В распоряжении «Шторма» оказался иск ведомства к вузу, в котором говорится, что он незаконно подготовил больше сотни пилотов. Речь идет о выпускниках, которые учились на пилота с нуля, и о тех, кто прошел в университете программу повышения квалификации.

Последние уже были лишены летных прав весной. Тогда Росавиация отозвала 60 свидетельств пилотов. Многие из них на тот момент уже работали в авиакомпаниях. «Шторму» удалось найти выпускников ЮУрГУ в Pegas Fly, «РусЛайне», «Ямале» и «КрасАвиа». Источники также называли в качестве мест их трудоустройства «Аэрофлот» , «Россию», « Уральские авиалинии » и «ЮТэйр» . Среди «лишенцев» были и однокурсники погибшего в авиакатастрофе летчика Сергея Гамбаряна . Он был вторым пилотом разбившегося 11 февраля в Подмосковье самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний».

Теперь — в случае признания программ обучения пилотов в Южно-Уральском госуниверситете незаконными — летных прав могут лишить еще 60 выпускников вуза (учились по программе среднего образования).

Помимо претензий к подготовке пилотов у надзорных ведомств есть вопросы к должностным лицам университета. Конкретно — к кому из сотрудников ЮУрГУ — в документе не отмечается. После проверки вуза прокуратурой Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Сейчас по делу проводится предварительное следствие.

Почему это важно?

России насчитывается около 17 тысяч пилотов. Из них порядка 11,5 тысячи — коммерческие (могут работать в авиакомпаниях). По заявлениям российских авиаперевозчиков, этого недостаточно, чтобы закрыть потребности рынка. «Аэрофлот» трубит о дефиците пилотов еще с 2012 года. В 2018-м группа компаний «Аэрофлот» собиралась принять на работу 350 летчиков. Но перевозчик уже весной не досчитался 60 командиров самолетов.

Впрочем, отмечает источник «Шторма» в отрасли, нехватку пилотов испытывают почти все российские крупные авиакомпании. Это подтверждает тот факт, что сразу пять крупных российских авиаперевозчиков запросили у авиационных властей квоты на трудоустройство иностранных пилотов. Это и тот же «Аэрофлот», и его дочерние компании «Россия» и «Победа», а также «ЮТэйр» и его «дочка».

Лишение пилотов свидетельств на фоне острого дефицита кадров усугубляет проблемы отрасли. Только в одной авиакомпании «Аврора» (Дальний Восток) без работы остались девять человек. По всей России число «лишенцев» насчитывает несколько сотен.

Почему лишить свидетельств могут сразу 60 пилотов?

С 2011-го по 2017 год Южно-Уральский государственный университет обучил 191 пилота по программам среднего и дополнительного образования (СПО и ДПО). По мнению прокуратуры, 125 летчиков получили в вузе образование незаконно. Речь идет обо всех, освоивших программы ДПО (всего 65), и 60 пилотах, получивших в ЮУрГУ среднее летное образование. Кстати, в списках прокуратуры фигурирует и погибший в катастрофе Ан-148 Сергей Гамбарян, хотя Росавиация неоднократно в ходе проверок признавала документы Гамбаряна легитимными.

Какие претензии есть к ЮУрГУ?

У Южно-Уральского госуниверситета никогда не было своей базы для практической подготовки пилотов. Вуз изначально готовил пилотов совместно с Челябинским летным училищем гражданской авиации (ЧЛУГА, ранее назывался «ЧелАвиа»). В вузе летчики изучали теорию, а полеты выполняли в ЧЛУГА.

Так как у вуза не было своего авиационного учебного центра, не было и сертификата к нему. Этот документ был у ЧЛУГА. Сам вуз имел только лицензию от Министерства образования России . Она разрешала готовить пилотов с нуля по программе среднего образования. Заниматься переподготовкой действующих пилотов без сертификата АУЦ было нельзя.

Челябинская транспортная прокуратура считает, что ЮУрГУ вообще не мог готовить пилотов без собственной базы, тренажеров, самолетов и сертификата АУЦ. А у ЧЛУГА, где студенты проходили практику, не было лицензии для обучения по программе среднего образования. Отчасти это действительно так: ЧЛУГА получило лицензию от Министерства образования в 2013 году (готовить пилотов совместно с ЮУрГУ центр начал в 2011 году).

До получения лицензии ЧЛУГА привлекал к подготовке студентов ЮУрГУ еще один учебный центр — ФГАУ ДПО «Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации» (Екатеринбург). Последний не имел право учить курсантов по программе среднего образования, утверждают в ведомстве. Да и сами программы подготовки пилотов ЮУрГУ не были утверждены Росавиацией, заключают в прокуратуре.

По мнению прокуратуры, пилоты-выпускники ЮУрГУ, в уровне квалификации которых ведомство сомневается, несут угрозу безопасности полетов в России.

Смена позиций

Интересно, что до 2018 года надзорные ведомства придерживались другого мнения. В 2016 году, после того как у ЧЛУГА закончился сертификат АУЦ, училище стали активно проверять. Ни Челябинская, ни Уральская транспортные прокуратуры не видели нарушения в отсутствии сертификата у центра. Правоохранители уверяли, что для обучения пилотов в рамках среднего образования хватит и лицензии.

Такого же мнения придерживались и в Росавиации. В 2013 году руководитель ведомства Александр Нерадько в письме ректору ЮУрГУ Александру Шестакову отмечал, что вузу сертификация не нужна.

«Шторму» не удалось узнать, почему Челябинская транспортная прокуратура изменила свою позицию касательно ЮУргУ: в ведомстве отказались от комментариев. Впрочем, руководство Южно-Уральского госуниверситета о своем отношении к проблеме рассказывать не стало и проигнорировало запрос «Шторма».

Версия Росавиации

Авиационные власти утверждают, что пилоты, отучившиеся в ЮУрГУ по программе дополнительного образования, вместо дипломов вуза получили документы об окончании сокращенных курсов в ЧЛУГА. По этим бумагам летчики несколько лет получали пилотские свидетельства. Тогда сотрудников уральского управления Росавиации это не смущало. Теперь центральный аппарат счел это предоставлением «недостоверных сведений». 9 апреля 60 пилотских свидетельств были аннулированы.

С чего все началось?

Проблемы у Южно-Уральского госуниверситета и Челябинского летного училища появились весной 2017 года. Росавиация тогда отказалась выдать пилотские удостоверения 32 выпускникам ЮУрГУ, а позднее, в сентябре, ЧЛУГА и вовсе закрылось по решению суда.

Поворотным моментом для выпускников ЮУрГУ стал февраль 2018 года. 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», вторым пилотом лайнера оказался Сергей Гамбарян, проходивший обучение в ЮУрГУ по программе ДПО. И хотя, судя по записям разговоров пилотов, именно Гамбарян принял правильное решение, прокуратура запросила у вуза документы о его подготовке. А позднее, в марте, Следственный комитет начал масштабную проверку по всем пилотам — выпускникам ЮУрГУ.

«Следователи смотрят архивы с 2011-го по 2014 год. Им дали команду проверить: имел ли право ЮУрГУ учить пилотов», — рассказывал «Шторму» источник в университете.

По итогам проверки вуза лицензий лишились 60 пилотов, окончивших ЮУрГУ, все они обучались там по программе ДПО. Среди них оказались и однокурсники погибшего в катастрофе Сергея Гамбаряна. Свидетельство самого Гамбаряна и четырех других, выпустившихся по программе ДПО ЮУрГУ, аннулировать не стали. По мнению источника «Шторма», это может быть связано с тем, что у пилотов имелись дипломы других учебных заведений. Например, Гамбарян, как отмечали в «Саратовских авиалиниях», помимо южно-уральского вуза окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

Авиационные власти обещали провести переподготовку 32 челябинских пилотов — выпускников ЮУрГУ, оставшихся без лицензий. Остальные «лишенцы», проходившие подготовку в ЮУрГУ и ЧЛУГА, спорят с Росавиацией в судах. Источник в Южно-Уральском госуниверситете утверждает, что большую часть судов — более 20 — пока выигрывают пилоты.