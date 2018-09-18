Тюменские школьники победили в европейском конкурсе по БДД

"Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил областному департаменту образования и науки подготовить распоряжение о поощрении юных инспекторов дорожного движения из Аромашевского района, которые отстаивали честь региона и всей России в европейском образовательном конкурсе по обучению детей правилам дорожного движения", — сказал собеседник агентства.

В преддверии соревнований Моор лично встретился с ребятами во время своей рабочей поездки в Аромашевский район. Ребята продемонстрировали ему мастерство фигурного вождения велосипеда, рассказали о своих достижениях и планах.

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