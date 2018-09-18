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Тюменские школьники победили в европейском конкурсе по БДД
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Тюменские школьники победили в европейском конкурсе по БДД 

РИА Новости + ещё 1 14 часов назад
Фото: РИА Новости
ТЮМЕНЬ, 18 авг — РИА Новости. Команда школьников из Аромашевского района Тюменской области победила в европейском образовательном конкурсе по обучению детей правилам дорожного движения, проходившем в Венгрии. По поручению губернатора Александра Моора ребят премируют, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы главы региона.
"Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил областному департаменту образования и науки подготовить распоряжение о поощрении юных инспекторов дорожного движения из Аромашевского района, которые отстаивали честь региона и всей России в европейском образовательном конкурсе по обучению детей правилам дорожного движения", — сказал собеседник агентства.
В преддверии соревнований Моор лично встретился с ребятами во время своей рабочей поездки в Аромашевский район. Ребята продемонстрировали ему мастерство фигурного вождения велосипеда, рассказали о своих достижениях и планах.
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