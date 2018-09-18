Фестиваль дополнительного образования провели в одной из школ Кузьминок

В субботу, 15 сентября, в ГБОУ «Школа на юго-востоке имени маршала В. И. Чуйкова» прошел фестиваль дополнительного образования, посвященный 100-летию системы дополнительного образования детей. Гости, посетившие площадки, на которых проходил фестиваль, смогли увидеть презентации работы кружков и секций спортивной и эстетической направленности, мастер-классы педагогов, открытые тренировки и занятия.

Школа предлагает ученикам попробовать себя в самых различных направлениях исследовательской, творческой, спортивной деятельности. (ис)